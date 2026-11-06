Putin, BAE'deki Ukrayna müzakerelerini Güvenlik Konseyi toplantısında ele aldı - Son Dakika
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Putin, BAE'deki Ukrayna müzakerelerini Güvenlik Konseyi toplantısında ele aldı

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Putin, Güvenlik Konseyi toplantısında BAE'nin başkenti Abu Dabi'de 10-11 Kasım'da yapılacak Rusya-ABD-Ukrayna müzakerelerini ele aldı. Putin, BAE yönetimine teşekkür etti ve Rus heyetine Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy'in başkanlık edeceği belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Güvenlik Konseyi ile Ukrayna konusunda Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de 10-11 Kasım'da yapılacak üçlü müzakereleri ele aldı.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Putin, Rusya Güvenlik Konseyi üyeleriyle toplantı düzenledi.

Toplantının başında konuşan Putin, görüşmenin ana gündem maddesinin, Rusya'da gıda güvenliğinin sağlanması ve güçlendirilmesi olduğunu belirtti.

Ukrayna konusunda Rusya, ABD ve Ukrayna arasında Abu Dabi'de 10-11 Kasım'da müzakerelerin yapılmasının planlandığına dikkati çeken Putin, "Bu nedenle BAE yönetimine teşekkür ederiz. BAE, Ukrayna krizinin ve insani sorunların çözümü konusunda bize sürekli yardımcı oluyor." ifadelerini kullandı.

Putin, müzakerelere katılacak Rus temsilcilerini de toplantıya davet ettiğini bildirdi.

Kremlin'in paylaştığı görüntülerde toplantıya katılanlar arasında müzakerelerdeki Rus heyetine başkanlık edecek Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy de yer aldı.

Kaynak: AA
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