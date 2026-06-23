Putin: Barış Görüşmelerine Hazırız - Son Dakika
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Putin: Barış Görüşmelerine Hazırız

23.06.2026 20:17
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Putin, Rusya'nın Ukrayna ile barış müzakerelerine hazır olduğunu, sürecin Kiev'in girişimiyle kesildiğini belirtti.

(İSTANBUL) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın, Ukrayna ile İstanbul ve Anchorage süreçlerinde ele alınan başlıklar ile sahadaki mevcut gerçekler temelinde müzakerelere hazır olduğunu söyledi.

Putin, bugün hükümet yetkilileriyle yaptığı toplantıda, Ukrayna ile yürütülen müzakere sürecinin Kiev'in girişimiyle kesintiye uğradığını savundu.

Rusya'nın barış görüşmelerine hazır olduğunu belirten Putin, "Rusya, Ukrayna ile İstanbul'da varılan mutabakatlar temelinde barış görüşmelerine hazırdır. İstanbul'da varılan anlaşmalar, Anchorage'da ele alınan usüller ve en önemlisi sahadaki gerçekler temelinde" dedi.

Putin, Ukrayna'nın durdurulan barış müzakerelerinin yeniden başlaması ihtimaline karşı, Rusya içindeki saldırılarla kendisi için daha elverişli koşullar oluşturmaya çalıştığını ileri sürdü.

İSTANBUL VE ANCHORAGE SÜREÇLERİNDE NE OLMUŞTU?

Rusya ve Ukrayna arasında, geçen yıl İstanbul'da üç tur şeklinde yapılan barış görüşmeleri sonucunda büyük çaplı esir takasları gerçekleştirilmiş, olası barış anlaşmasına yönelik tarafların pozisyonlarını ortaya koyan taslak metinler hazırlanmıştı.

Daha sonra ABD ve Rusya Devlet Başkanları, ABD'nin Alaska eyaletindeki Anchorage kentinde bir araya gelmiş ve 20 maddelik bir barış planı ortaya çıkmıştı.

ABD'nin arabuluculuğunda Moskova ve Kiev, bu yılın başlarında da Abu Dabi ve Cenevre'de üç tur barış görüşmesi gerçekleştirmiş ancak süreç, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş nedeniyle durmuştu.

Kaynak: ANKA

Vladimir Putin, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Rusya, Kiev, Son Dakika

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