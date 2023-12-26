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Putin, BDT ülkeleriyle güvenlik ve istikrar çalışmalarına devam edecek - Son Dakika
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Putin, BDT ülkeleriyle güvenlik ve istikrar çalışmalarına devam edecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) üye ülkeleriyle Avrasya kıtasında güvenlik ve istikrarın desteklenmesi, terörle mücadele ve ekonomik işbirliği konularında ortak çalışmalara devam edeceklerini bildirdi. Putin ayrıca, Rusya'nın 2024'te BDT'ye başkanlık edeceğini ve halklar arasındaki bağların korunması ve güçlendirilmesinin öncelikli görev olduğunu vurguladı.

Putin, BDT ülkeleriyle güvenlik ve istikrar çalışmalarına devam edecek
26.12.2023 - 21:23,  Güncelleme: 21:25
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) kapsamında Avrasya kıtasında güvenlik ve istikrarın desteklenmesi konusunda ortak çalışmalara devam edeceklerini bildirdi.

Kremlin Sarayından yapılan açıklamaya göre, BDT üye ülke liderleri, Rusya'nın St. Petersburg kentinde gayriresmi görüşme gerçekleştirdi.

Putin, burada yaptığı konuşmada, Rusya'nın 2024'te BDT'ye başkanlık edeceğini ve ülkesinin etkinliklerle ilgili yaklaşık 150 maddeden oluşan plan hazırladığını belirtti.

Vladimir Putin, "Avrasya kıtasında güvenlik ve istikrarın desteklenmesi, terör ve aşırıcılık, organize suç, uyuşturucu kaçakçılığı ve yolsuzluk ile mücadele konusunda ortak çalışmalara devam edeceğiz." dedi.

BDT'ye üye ülkeler arasındaki işbirliğinin geliştiğine dikkati çeken Putin, "Geçtiğimiz yıl ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmi istikrarlı şekilde büyüdü. Verilere göre, ticaret hacmi son 10 ayda geçmiş yılın aynı dönemine göre yüzde 2 arttı ve 83,7 milyar dolara ulaştı. Ulusal para biriminde ödemelere geçiş yönünde BDT ortaklarımızla çalışmaları sürdüreceğiz. Bunun devletlerimizin ekonomik ve finans egemenliğini daha güçlendireceğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kültür alanında da gelişen ilişkilere değinen Putin, "Rusya'nın başkanlık edeceği dönemde, halklarımız arasındaki bağların korunması ve güçlendirilmesi, BDT genelinde dostluk ve iyi komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesini öncelikli görev olarak görüyoruz. Bu bağlamda da mümkün olduğu kadar yakın çalışmaya kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Vladimir Putin ayrıca BDT liderlerinin yeni yılını kutladı.

Kaynak: AA
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