Putin, Çin'de Yeniden Devlet Başkanı Seçildikten Sonra İlk Yurtdışı Ziyaretini Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Putin, Çin'de Yeniden Devlet Başkanı Seçildikten Sonra İlk Yurtdışı Ziyaretini Gerçekleştirdi

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeniden devlet başkanı seçilmesinin ardından ilk yurtdışı ziyaretini Çin'e gerçekleştirdi. Putin, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Başbakan Li Çiang ile görüşecek, birçok anlaşmayı imzalayacak ve Harbin kentini ziyaret edecek.

16.05.2024 03:50
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- Rusya Devlet Başkanı Putin, Çin'de

Yeniden devlet başkanı seçilen Putin ilk yurt dışı ziyaretini Çin'e yaptı

PEKİN - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeniden devlet başkanı seçilmesinin ardından ilk yurtdışı ziyaretini Çin'e gerçekleştirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeniden devlet başkanı seçilmesinin ardından ilk yurtdışı ziyaretini Çin'e gerçekleştirdi. Çin'in başkenti Pekin'e gelen Putin, 2 günlük resmi ziyaret kapsamında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşecek ve 2 ülke arasında üzerinde varılan birçok anlaşmayı imza atacak.

Putin, ayrıca Çin Başbakanı Li Çiang ile de bir görüşme yapacak. Putin Çin temasları sırasında 2 ülke arasında diplomatik ilişkilerin başlamasının 75. Yıl onuruna düzenlenecek olan bir baloya katılacak. Putin, ayrıca Çin'in Harbin kentini ziyaret edecek.

Putin, Çin\'de Yeniden Devlet Başkanı Seçildikten Sonra İlk Yurtdışı Ziyaretini Gerçekleştirdi
Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Putin, Çin'de Yeniden Devlet Başkanı Seçildikten Sonra İlk Yurtdışı Ziyaretini Gerçekleştirdi - Son Dakika
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