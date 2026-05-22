Putin'den Luhansk Saldırısına Sert Tepki

22.05.2026 19:49
Putin, Ukrayna'nın Luhansk'taki koleje İHA saldırısını terör eylemi olarak nitelendirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın Luhansk bölgesindeki bir koleje saldırısının "terör eylemi" olduğunu belirterek, "Bu, Kiev yönetiminin terör doğasını bir kez daha gösterdi." dedi.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin, Rusya'da "Kahramanlar Zamanı" programı mezunlarıyla bir araya geldi.

Burada konuşan Putin, Ukrayna ordusunun yasa dışı ilhak edilen Luhansk bölgesinde bulunan Starobelsk şehrindeki bir koleje insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırısını değerlendirdi.

Buna tepki veren Putin, "Kiev'de iktidarı ele geçiren Nazi rejimi, Starobelsk'teki kolejin yurduna terör saldırısı düzenledi. Saldırı sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi, 29 kişi yaralandı, 15 kişi ise kayıp durumda. Enkaz kaldırma çalışmaları hala sürüyor." diye konuştu.

Putin, kolejin yakınlarında askeri unsurların bulunmadığına işaret ederek, "Saldırı, rastgele düzenlenmedi. Toplam 16 İHA aynı noktaya geldi. Bu, Nazizmin tezahürüdür. Bu, Kiev yönetiminin terör doğasını bir kez daha gösterdi." ifadelerini kullandı.

Ukrayna ordusunun cephede büyük kayıplar verdiğini ve toprakları kaybettiğini belirten Putin, Ukraynalı askerlere "Kiev yönetiminin emirlerini yerine getirmeme" çağrısında bulundu.

Putin, Batı'nın sağladığı maddi ve askeri desteğin işe yaramadığını söyleyerek, şunları kaydetti:

"İktidarın durumu, toplumu yozlaştıran ve rejimin liderleri tarafından örtbas edilen yolsuzluk nedeniyle kötüleşiyor. Kendileri de yolsuzluk süreçlerinde yer alıyor, bu nedenle de birbirlerine ülkeden kaçmasına, İsrail ve diğer ülkelere sığınmasına yardımcı oluyor. Kiev yönetimi, cephede ve ülkede yaşananlardan dikkatleri dağıtmak ve Rusya'ya suçu atmak için bu tür eylemlere başvuruyor."

Başkan Putin, Rusya Dışişleri Bakanlığına "uluslararası toplumu konuyla ilgili bilgilendirme", Rusya Savunma Bakanlığına da "buna karşılık verilmesi için tekliflerde bulunma" talimatı verdiğini aktardı.

Kaynak: AA

