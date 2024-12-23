Putin'den Ukrayna'ya Büyük Yıkım Tehdidi

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MOSKOVA, 23 Aralık (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın Rusya'nın Kazan kentine yönelik cumartesi günkü saldırılarına karşılık olarak "kat kat daha büyük bir yıkım" gerçekleştirme tehdidinde bulundu.

Rusya'nın RIA Novosti Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre pazar günü yaptığı açıklamada Putin, "Ülkemizde yıkıma yol açanlar, her kim olurlarsa olsunlar ve ne kadar çabalarlarsa çabalasınlar kendi ülkelerinde kat kat daha büyük bir yıkımla karşılaşacaklar" dedi.

Putin, sadece saldırıların yol açtığı hasarı onarmakla kalmayacaklarını aynı zamanda "daha da hızlı bir şekilde ilerleyeceklerini" sözlerine ekledi.

Cumartesi günü Kazan kentinde 6'sı konutları hedef alan 8 insansız hava aracı saldırısı gerçekleştirilmişti.