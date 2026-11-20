Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile ikili ilişkileri ve güncel meseleleri ele aldı.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman, ülkeyi ziyaret eden Putin ile başkent Duşanbe'de bir araya geldi.

Görüşmede, Rusya ile Tacikistan arasındaki stratejik ortaklığı ve müttefiklik ilişkileriyle ilgili konuların yanı sıra güncel uluslararası ve bölgesel meseleler istişare edildi.

Cumhurbaşkanı Rahman, görüşmenin başında yaptığı konuşmada, Rusya'nın stratejik ve güvenilir müttefik olduğunu belirtti.

Rusya ile ilişkilerin geliştiğini dile getiren Rahman, "Rusya, Tacikistan'ın başlıca ticari ve ekonomik ortağı konumunda bulunuyor. Kültürel ve insani alanların yanı sıra güvenlik alanındaki işbirliği de istikrarlı şekilde gelişiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Putin de Rahman'a Çin'in Şıncın kentinde düzenlenen Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nin sonuçları hakkında bilgi vereceğini kaydederek, "Bu, Tacikistan'a yakın bir bölge, bir nevi komşunuz." ifadesini kullandı.

Rahman ile ikili ilişkileri ele almayı planladığını belirten Putin, "Ayrıca bölgesel güvenlikle ilgili konuları ve 201. askeri üssümüzün faaliyetlerini istişare etme imkanı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Putin, Tacikistan ile ilişkilere dair de "İkili ticaret hacmi, geçen yıl yüzde 25 arttı. Bu yılın ilk 9 ayında ise yüzde 19 artış kaydedildi. Bu oldukça iyi bir ivme." ifadesini kullandı.