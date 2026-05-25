Putin'in Çin Ziyareti: Dostane Ortamda 20'den Fazla Anlaşma

Putin'in Çin ziyareti, Trump'ın ziyaretinden farklı olarak dostane bir ortamda gerçekleşti. İki lider, 20'den fazla işbirliği anlaşması imzaladı. Çin, Rusya'ya büyük devlet protokolü uyguladı. Ekonomik ve askeri işbirliği derinleşirken, Sibirya Gücü-2 doğalgaz boru hattı anlaşması henüz sonuçlanmadı. Çin, Rusya'nın en büyük enerji alıcısı konumunda. İki ülke, Ukrayna savaşında işbirliği yaparken, bağımsız dış politika vurgusu yapıldı. Küresel güç dengesi değişirken, savaş riski artıyor.