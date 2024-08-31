Putin, Moğolistan ziyareti öncesinde tutuklama tehdidiyle karşı karşıya

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(ANKARA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, salı günü Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur'a ziyaret gerçekleştirecek. Lahey merkezli Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Moğolistan'dan UCM üyesi olması nedeniyle Putin'i tutuklamasını istedi. Kremlin, Putin'in Ulan Batur ziyareti ile ilgili "herhangi bir endişeleri" olmadığını belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, salı günü Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur'u ziyaret etmesi bekleniyor. Moğolistan ziyareti, 2023'ün Mart ayında UCM'nin Putin'e yönelik tutuklama emri çıkardığı tarihten bu yana UCM üyesi bir ülkeye ilk ziyareti olacak. UCM sözcüsü Fadi el-Abdullah, Putin'in Moğolistan ziyareti ile ilgili verdiği bir röportajda, Ulan Batur'un UCM ile 'işbirliği yapmaması durumunda UCM hakimlerinin bu durumu tespit edebileceğini ve uygun görülen bir önlem alınacağını söyledi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Moğol hükümetine UCM kararına uyma ve Putin'i Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne teslim etme çağrısı yaparken, "Putin'in bir savaş suçlusu olduğunu kabul etmesini umut ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kremlin: "Herhangi bir endişe duymuyoruz"

Daha önce Rusya'nın UCM'nin yargı yetkisini tanımadığını söyleyen Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, günlük basın toplantısında Kremlin'in Putin'in Ulan Batur'a seyahati konusunda "herhangi bir endişesi olmadığını" belirtti. Peskov, "Moğolistan'daki dostlarımızla harika bir diyaloğumuz var" dedi. UCM, geçen yıl Putin için bir tutuklama emri çıkarmıştı. Ukrayna'daki olası savaş suçları nedeniyle verilen tutuklama emrinin ardından Putin ilk kez bir UCM üyesi ülkeyi ziyaret edecek.

Mahkemenin kurucu anlaşması olan "Roma Statüsü" antlaşması uyarınca, UCM üyeleri, mahkeme tarafından tutuklama kararı çıkarılmış şüphelileri topraklarına ayak bastıkları takdirde gözaltına almakla yükümlü. Ancak BM'ye bağlı mahkemenin bir yaptırım gücü ve mekanizması bulunmuyor.