Putin'in Talimatıyla Perm Denizaltısı Suya İndirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Putin'in Talimatıyla Perm Denizaltısı Suya İndirildi

Rusya'nın hipersonik füzeler taşıyan Perm nükleer denizaltısı, Putin'in talimatıyla suya indirildi.

28.03.2025 17:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Rusya'da Perm nükleer denizaltısı Putin'in talimatıyla suya indirildi

MOSKOVA - Rusya'da hipersonik füzelerin konuşlandırıldığı Perm nükleer denizaltısı, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla suya indirildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Murmansk Limanı'nda Atomflot'u ziyaret etti. Putin dün akşam saatlerinde gerçekleştirdiği ziyarette, video konferans yoluyla yeni dördüncü nesil çok amaçlı nükleer Perm denizaltısının Severodvinsk şehrindeki suya indirilme törenine katıldı.

Putin törende yaptığı konuşmada denizaltının üretiminde yer alan ekiplere teşekkür ederek, "Bugün Perm nükleer enerjili çok amaçlı denizaltı, Severodvinsk'teki destansı Sevmash tersanesinde suya indiriliyor. Modern füze denizaltılarının seri üretimine devam ediyoruz. Önümüzdeki yıl, muharebe görevlerine katılmak üzere donanmaya katılması bekleniyor" dedi.

Yasen-M füze denizaltılarının son teknoloji navigasyon ve iletişim sistemlerinin yanı sıra gelişmiş sonar cihazlarına sahip olduğunu belirten Putin, "Bunlar ayrıca yüksek hassasiyetli silahlar ve robotik sistemler taşıyor. Perm, Zircon hipersonik seyir füzeleri taşıyan ilk çok amaçlı denizaltı oldu" ifadesini kullandı.

Donanmayı güçlendirmeye devam edeceklerini söyleyen Putin, modern silahlar, ileri teknoloji ve iletişim sistemleriyle donatılan savaş gemileri ve denizaltıların yapımının hızının ve ölçeğinin istikrarlı bir şekilde artırttığını vurguladı.

Putin, "Bu denizaltılar ve savaş gemileri filolarımızın gücünü artıracak, Rusya'nın deniz sınırlarının güvenliğini güçlendirecek ve Kuzey Denizi Rotasını koruyacaktır. Bunlar, artan küresel rekabetin ortasında muazzam ekonomik, lojistik ve ulaşım açısından önem kazanan Arktik bölgesi de dahil olmak üzere dünyada Rusya'nın ulusal çıkarlarını desteklemeye yardımcı olacaktır. Rusya'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini savunmak ve önde gelen bir deniz gücü olarak statüsünü geliştirmek için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Denizaltı Putin'in talimatının ardından suya indirildi. Rus donanmasında 885/885M Yasen sınıfı denizaltı serisinin altıncısı olan Perm'in yapımına Sevmash Tersanesi'nde 2016 yılında başlanmıştı.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Vladimir Putin, Vladimir Putin, Politika, Savunma, Güncel, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Putin'in Talimatıyla Perm Denizaltısı Suya İndirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bursa’da ahşap evlerin bulunduğu mahallede yangın En az 18 ev hasar aldı Bursa'da ahşap evlerin bulunduğu mahallede yangın! En az 18 ev hasar aldı
CHP’li Özer: İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan gözaltına alındı CHP'li Özer: İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan gözaltına alındı
CHP’nin boykot listesini yayımladığı siteye erişim engeli CHP'nin boykot listesini yayımladığı siteye erişim engeli
Bakanlık duyurdu 7 ürün için piyasadan toplatma kararı Bakanlık duyurdu! 7 ürün için piyasadan toplatma kararı
Ramazan Bayramı’nda cezaevlerinde açık görüş yapılacak Ramazan Bayramı'nda cezaevlerinde açık görüş yapılacak
Arka Sokaklar’da şok veda 13 yıldır izlediğimiz isim veda ediyor Arka Sokaklar'da şok veda! 13 yıldır izlediğimiz isim veda ediyor
Ekrem İmamoğlu’nun yerine Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği’ne Zeydan Karalar seçildi Ekrem İmamoğlu'nun yerine Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği'ne Zeydan Karalar seçildi
Kahve zincirinden video paylaşan AK Partili Mustafa Varank hakkında ’örtülü reklam’ soruşturması Kahve zincirinden video paylaşan AK Partili Mustafa Varank hakkında 'örtülü reklam' soruşturması
Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı
Bahçeli: İBB yankesicilerin eline hapsolmuştur Bahçeli: İBB yankesicilerin eline hapsolmuştur
7,7 ile sallanan Myanmar için korkunç iddia: Binlerce kişi ölmüş olabilir 7,7 ile sallanan Myanmar için korkunç iddia: Binlerce kişi ölmüş olabilir

17:59 Ekrem İmamoğlu’nun yerine Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği’ne Zeydan Karalar seçildi Ekrem İmamoğlu'nun yerine Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği'ne Zeydan Karalar seçildi
17:43 Kahve zincirinden video paylaşan AK Partili Mustafa Varank hakkında ’örtülü reklam’ soruşturması Kahve zincirinden video paylaşan AK Partili Mustafa Varank hakkında 'örtülü reklam' soruşturması
16:47 Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı
14:56 Bahçeli: İBB yankesicilerin eline hapsolmuştur Bahçeli: İBB yankesicilerin eline hapsolmuştur
13:51 7,7 ile sallanan Myanmar için korkunç iddia: Binlerce kişi ölmüş olabilir 7,7 ile sallanan Myanmar için korkunç iddia: Binlerce kişi ölmüş olabilir
07:43 Arka Sokaklar’da şok veda 13 yıldır izlediğimiz isim veda ediyor Arka Sokaklar'da şok veda! 13 yıldır izlediğimiz isim veda ediyor
07:29 Ramazan Bayramı’nda cezaevlerinde açık görüş yapılacak Ramazan Bayramı'nda cezaevlerinde açık görüş yapılacak
07:20 Bakanlık duyurdu 7 ürün için piyasadan toplatma kararı Bakanlık duyurdu! 7 ürün için piyasadan toplatma kararı
07:16 CHP’nin boykot listesini yayımladığı siteye erişim engeli CHP'nin boykot listesini yayımladığı siteye erişim engeli
01:42 CHP’li Özer: İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan gözaltına alındı CHP'li Özer: İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan gözaltına alındı
01:20 Bursa’da ahşap evlerin bulunduğu mahallede yangın En az 18 ev hasar aldı Bursa'da ahşap evlerin bulunduğu mahallede yangın! En az 18 ev hasar aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2025 18:40:31. #7.13#
SON DAKİKA: Putin'in Talimatıyla Perm Denizaltısı Suya İndirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement