Putin, Rusya-Çin Ticaretini Değerlendirdi

Güncel

MOSKOVA, 5 Aralık (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin çarşamba günü Moskova'da düzenlenen "Rusya Çağırıyor!" yatırım forumunda Rus ekonomisinin mevcut durumu ve geleceği konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Putin, Rusya ile Çin arasındaki ticaretin 2023 yılında 240 milyar ABD dolarını aştığını söyledi. Hem Rusya'nın Çinli yatırımcılara yönelik politikaları hem de Çin'in Rus yatırımcılara yönelik politikalarının son derece etkili olduğunu belirten Putin, iki ülke arasındaki ticaretin yaklaşık yüzde 90'ının yuan ve ruble üzerinden yapıldığını kaydetti.

Otomotiv sektöründe Rusya ile Çin arasındaki kapsamlı işbirliğine dikkat çeken Putin, Çin otomobillerinin daha kaliteli ve daha ucuz hale geldiğini belirtti.

"Sermayenin Geleceği ve Geleceğin Sermayesi" temalı iki günlük forum, Rusya'daki iş fırsatları hakkında bilgi ve ipuçları sağlamanın yanı sıra Rus ekonomisine yabancı yatırım gibi alanlara odaklandı. Foruma önde gelen yerli ve yabancı şirketlerin başkanları, yatırımcılar ve uzmanlar katıldı.