Putin, Rusya ile Çin arasındaki işbirliğine değer veriyor

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MOSKOVA, 15 Mayıs (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, uluslararası arenada Rusya ile Çin arasındaki işbirliğine son derece kıymet verdiğini söyledi.

Putin, Perşembe günü başlayacak iki günlük resmi Çin ziyareti öncesinde Xinhua'yla yaptığı yazılı söyleşide, iki ülkenin uluslararası gündemde kilit önem taşıyan meselelerde benzer ya da aynı tutumlara sahip olduğunu söyledi. İki ülkenin de uluslararası hukukun öncelikli rolünü savunduklarını ve Birleşmiş Milletler'in (BM) merkezi koordinasyon rolüne sahip olduğu eşit, bölünmez, kapsamlı ve sürdürülebilir güvenliği desteklediklerini kaydeden Putin, Rusya ve Çin'in, Batının yalan ve ikiyüzlülüğe, ayrıca kimin koyduğu belirsiz birtakım hayali kurallara dayanan bir düzen dayatma girişimlerine karşı çıktığını sözlerine ekledi.

Putin, an itibarıyla BRICS ve Shanghai İşbirliği Örgütü gibi çok taraflı mekanizmaların "Küresel Güney" ülkelerini eşitlik, dışa açıklık, şeffaflık ve kapsayıcılık ruhuyla bir araya getirdiğini ve küresel yönetişim sisteminde reform yapılmasını ısrarla talep ettiğini belirtti.

Rusya ve Çin'in aktif katılımıyla, Batıdan bağımsız çok taraflı kuruluş ve mekanizmaların başarılı şekilde işlediğini ifade eden Putin, söz konusu kuruluş ve mekanizmaların çalışmalarını eşitlik, adalet, şeffaflık, saygı ve birbirlerinin çıkarlarını gözetme ilkeleri üzerine inşa ettiğini söyledi.

Putin, "Yükselen çok kutuplu dünya düzeninin temel dayanakları haline gelen Shanghai İşbirliği Örgütü ve BRICS, bu tür karşılıklı fayda sağlayan işbirliklerinin canlı örnekleri olarak görülebilir" dedi.

Putin, genişlemenin yeni bir başlangıç noktası işlevi görmesiyle, BRICS işbirliği mekanizmasının "BRICS işbirliğinin arttığı" yeni bir döneme girdiğini söyledi. Rusya bu yıl BRICS dönem başkanlığı görevini yürütüyor.

Putin, "BRICS dahilindeki işbirliği karşılıklı saygı, eşitlik, dışa açıklık ve uzlaşı ilkelerine dayanıyor. Tam da bu nedenle, BRICS'i seslerinin kesin olarak duyulup dikkate alınacağı bir platform olarak gören Küresel Güney ve Doğu ülkeleri, birliğimizi son derece cazip buluyor" dedi.