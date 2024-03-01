Putin, Rusya'nın uzaydaki tehditlerle mücadelesini ele aldı - Son Dakika
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Putin, Rusya'nın uzaydaki tehditlerle mücadelesini ele aldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Güvenlik Konseyi ile uzaydaki tehditlerle mücadele konusunu ele aldı. Putin, toplantıda Batı'da yapılan açıklamaları yalanlayarak, Rusya'nın uzaya nükleer silah yerleştirmeyi planlamadığını belirtti. Uzayda olası tehditlerin ortadan kaldırılması konusunun Rusya'nın ilgi alanında olduğunu vurgulayan Putin, toplantıda bu konunun ele alınacağını aktardı.

01.03.2024 15:03
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Güvenlik Konseyi ile uzaydaki tehditlerle mücadele konusunu ele aldı.

Kremlin Sarayından yapılan yazılı açıklamaya göre Putin, Rusya Güvenlik Konseyi üyeleriyle çevrim içi toplantı yaptı.

Toplantıya, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun yanı sıra Federal Güvenlik Servisi (FSB) Müdürü Aleksandr Bortnikov ile Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin'in de aralarında bulunduğu hükümet üyeleri katıldı.

Putin, toplantının basına açık kısmında yaptığı konuşmada, Batı'da, "Rusya'nın uzaya nükleer silah yerleştirmeyi planladığı" yönünde açıklamalar yapıldığına dikkati çekerek "Böyle bir planımız yok." ifadesini kullandı.

Uzayda olası tehditlerin ortadan kaldırılması konusunun Rusya'nın ilgi alanında olması gerektiğini vurgulayan Putin, toplantıda bu konunun ele alınacağını aktardı.

Toplantı, Rusya Savunma Bakanı Şoygu'nun konuşmasıyla devam etti.

Kaynak: AA

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