Putin Temsilcisi: Suriye'ye Yaptırımlar Kaldırılmalı

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ile Afrika Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Batı'nın Suriye'ye uyguladığı tek taraflı yaptırımların kaldırılması gerektiğini söyledi.

Bogdanov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye'deki durumu değerlendirdi.

Batı'nın Suriye'ye tek taraflı yaptırım uygulamaya devam ettiğine dikkati çeken Bogdanov, bu yaptırımlara her zaman karşı çıktıklarının altını çizdi.

Bogdanov, "Suriye'ye yönelik kısıtlamalar uluslararası hukuk temeline dayalı değil. Bunlar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından onaylanmadı." dedi.

Yaptırımların Suriye'nin her sektörünü olumsuz etkilediğine işaret eden Bogdanov, şunları kaydetti:

" Şam'a yönelik yaptırım baskısının anlamı kalmadı. Mevcut durumda Suriye krizine yönelik siyasallaştırılmış yaklaşımdan vazgeçilmesi, Suriye halkına desteğin sağlanması ve ülkenin kriz sonrası toparlanması için uluslararası girişimlerin yoğunlaştırılması gerekiyor. Bu hedefe ulaşmayı engelleyen tek taraflı yaptırımların kaldırılmasından yanayız."