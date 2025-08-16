Putin, Trump ile Görüşmeyi Değerlendirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Putin, Trump ile Görüşmeyi Değerlendirdi

16.08.2025 19:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Putin, Trump'la yaptığı görüşmeyi Rus yetkililerle değerlendirdi, Ukrayna krizine dikkat çekti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile Alaska'da yaptığı görüşmenin sonuçlarını değerlendirmek üzere Rus yetkililerle toplantı gerçekleştirdi.

Kremlin'den yapılan açıklamada, toplantıya Rusya Devlet Başkanlığı temsilcileri, hükümet üyeleri ve parlamentonun alt kanadı Devlet Duması yönetiminin katıldığı belirtildi.

Toplantının başında konuşan Putin, Trump ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin bilgi vererek, Alaska ziyaretinin zamanında ve faydalı olduğunu vurguladı.

Putin, "Etkileşimimizin neredeyse tüm alanlarını ele aldık, ancak öncelikli olarak Ukrayna krizinin adil bir şekilde olası çözümünü görüştük. Krizin kökleri ve nedenleri hakkında da konuşma fırsatımız oldu. Temel nedenlerin ortadan kaldırılması, çözümün temelini oluşturmalı" ifadelerini kullandı.

Uzun zamandır bu düzeyde doğrudan müzakerelerin yapılmadığına dikkati çeken Putin, şunları kaydetti:

"Yaklaşımımızı sakin ve ayrıntılı bir şekilde tekrar ifade etme fırsatımız oldu. Elbette, çatışmaların hızla sona erdirilmesi gerektiği görüşüne sahip Amerikan yönetiminin yaklaşımına saygı duyuyoruz. Biz de bunu isteriz ve tüm konuların barışçıl yollarla çözülmesine doğru ilerlemek istiyoruz. Görüşme çok açık ve kapsamlıydı, bence bizi gerekli kararlara yaklaştırıyor."

Putin ile Trump, dün Alaska'nın Anchorage kentindeki Elmendorf–Richardson Üssü'nde bir araya geldi. İki lider, yaklaşık 3 saat süren görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Vladimir Putin, Vladimir Putin, Donald Trump, Donald Trump, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Ukrayna, Alaska, Güncel, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Putin, Trump ile Görüşmeyi Değerlendirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı 70 defa ameliyat oldu 2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 defa ameliyat oldu
Heyecanlandıran keşif Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu Heyecanlandıran keşif! Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu
İş görüşmesine giden genç kız, sunulan koşullara isyan etti: Sonra biz iş beğenmiyor oluyoruz İş görüşmesine giden genç kız, sunulan koşullara isyan etti: Sonra biz iş beğenmiyor oluyoruz
Şehit Ömer Halisdemir’in kızı Elif Nur Halisdemir teğmen oldu Şehit Ömer Halisdemir'in kızı Elif Nur Halisdemir teğmen oldu
Okan Buruk’un Dursun Özbek’ten 2 yıldız transfer isteği Okan Buruk'un Dursun Özbek'ten 2 yıldız transfer isteği
Fenerbahçe’de Göztepe maçı öncesi 7 eksik Fenerbahçe'de Göztepe maçı öncesi 7 eksik
Danimarka’da yolcu treni raydan çıktı: Çok sayıda yaralı var Danimarka'da yolcu treni raydan çıktı: Çok sayıda yaralı var
Beşiktaş’tan sakatlık açıklaması Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması
Özlem Çerçioğlu: Cumhurbaşkanımıza zaten uzak bir belediye başkanı değildim Özlem Çerçioğlu: Cumhurbaşkanımıza zaten uzak bir belediye başkanı değildim
Türkiye’nin yangın kabusu sürüyor Çok sayıda kentten alevler yükseldi Türkiye'nin yangın kabusu sürüyor! Çok sayıda kentten alevler yükseldi
Küçük çocuk, termal tesisin havuzunda boğularak can verdi Küçük çocuk, termal tesisin havuzunda boğularak can verdi

18:28
Trump-Putin zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum
Trump-Putin zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
17:20
Mansur Yavaş’tan AK Parti saflarına geçeceği iddialarına yanıt
Mansur Yavaş'tan AK Parti saflarına geçeceği iddialarına yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2025 19:37:22. #7.11#
SON DAKİKA: Putin, Trump ile Görüşmeyi Değerlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.