Putin ve Subianto'dan Stratejik Ortaklık Vurgusu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, bir araya gelerek iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı, uluslararası ve bölgesel konuları ele aldı.

Kremlin Sarayından yapılan açıklamaya göre, Putin, Rusya'yı ziyaret eden Subianto ile başkent Moskova'da görüştü.

Putin, görüşmenin başında yaptığı konuşmada, Rusya ile Endonezya arasındaki ilişkilere değinerek, "Stratejik ortaklığımız, özellikle ekonomi alanında gelişiyor. Geçen yıl ikili ticaret hacmi yüzde 12,5 arttı." değerlendirmesinde bulundu.

Endonezya'nın BRICS'e üye olduğuna dikkati çeken Putin, bunun Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) kapsamında işbirliği için fırsat oluşturduğunu vurguladı.

Endonezya Cumhurbaşkanı: "Bazı konular ekstradan temaslarımızı gerektiriyor"

Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto da Rusya ile ilişkilerin geliştiğini belirterek, "Bazı konular ek temaslarımızı gerektiriyor. Ortak projelerin uygulanması sürecinin hızlandırılması konusunda destek sağlamaya hazırım. Bu, özellikle finansal işlemlerle ilgili." dedi.

Görüşmenin, jeopolitik meseleleri ele almak için fırsat olduğunu dile getiren Subianto, Rusya'nın jeopolitik süreçlere katkıda bulunduğunu söyledi.