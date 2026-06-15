Putin ve Trump\'tan Kritik Telefon Görüşmesi

MOSKOVA, 15 Haziran (Xinhua) -- Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini söyledi.

Uşakov pazar günkü görüşmede iki liderin, ABD ile İran arasında yapılması beklenen anlaşma, ABD Başkanı'nın özel temsilcilerinin Moskova'ya gerçekleştirecekleri ziyaret ve Kiev'in Rusya'daki sivil tesislere yönelik saldırılarını ele aldığını belirtti.

Uşakov, barışı sağlamak için hem Avrupalı ortaklarını hem de Kiev'i ikna etmeye hazır olduğunu kaydeden Trump'ın, önümüzdeki günlerde düzenlenecek G7 Zirvesi çerçevesinde yapacağı görüşmelerde de bu yönde çalışacağını belirttiğini açıkladı.

Uşakov'a göre her iki lider de Kiev'in Rus topraklarındaki sivil altyapıyı hedef alan son saldırılarının çatışmanın çözümünü engellediği konusunda mutabık kaldı.

İran'la ilgili meselelere ilişkin olarak ise iki lider, ABD ile İran arasında müzakere edilen mutabakat zaptı hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Çatışmanın bölge genelinde ve hatta bölgenin dışında karışıklığa yol açma riski taşıdığına dikkat çeken Putin, böyle bir çatışmanın kontrol altına alınmasına yönelik net ilerlemeyi memnuniyetle karşıladığını dile getirdi.