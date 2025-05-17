Putin ve Zelenskiy'nin Görüşmesi Mümkün

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, müzakere heyetlerinin belirli anlaşmalara varması halinde bir araya gelebileceğini söyledi.

Peskov, Putin ile Zelenskiy'nin görüşme ihtimaline ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, "Böyle bir görüşme, iki tarafın heyetlerinin çalışmaları sonucunda, heyetler arasında belirli mutabakatlara varılması halinde mümkün. Bunun mümkün olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Dmitriy Peskov, görüşmenin "tam da yapılacak çalışmalar sonucunda ve iki taraf arasında anlaşma şeklinde belirli sonuçlara ulaşılması halinde" mümkün olacağını vurguladı.