Malatya'nın Pütürge ilçesinde Evde Sağlık Hizmeti ekipleri zorlu kış şartlarında hastalara hizmet verdi.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kar yağışının etkili olduğu kentte, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Evde Sağlık Hizmeti ekipleri zorlu kış şartlarında hastalara ulaşıyor.
İlçe merkezine yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki Korucak Mahallesi'nde kronik nefes darlığı şikayetleri bulunan 80 yaşındaki hasta F.K'ye sağlık ekipleri zorlu hava koşullarına rağmen ulaşarak, sağlık hizmeti verdi.
Hastanın genel sağlık durumunun değerlendirilmesinin sonra tedavi süreciyle ilgili F.K. bilgilendirildi.
Açıklamada, kış aylarında ulaşımın zorlaştığı kırsal bölgelerde sağlık hizmetlerinin aksamadan sürdüğü belirtilerek, hareket kabiliyeti kısıtlı ve kronik hastalıkları bulunan vatandaşların düzenli olarak kontrol edildiğini aktarıldı.
Son Dakika › Güncel › Pütürge'de Kış Şartlarında Evde Sağlık Hizmeti - Son Dakika
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