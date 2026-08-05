Pütürge'de Orman Yangını
Malatya'nın Pütürge ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler müdahale ediyor.
MALATYA'nın Pütürge ilçesinde orman yangını çıktı. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.
Yediyol Mahallesi'ndeki ormanda, öğle saatlerinde yangın çıktı. Yangını gören çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD, UMKE ve Kızılay ekipleri sevk edildi. Yangına 25 personel, 6 araç, 3 iş makinesi ve 35 tonluk tanker ile müdahale ediliyor.
Kaynak: DHA
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