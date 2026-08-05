Pütürge'de Orman Yangını - Son Dakika
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Pütürge'de Orman Yangını

Pütürge\'de Orman Yangını
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Malatya'nın Pütürge ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler müdahale ediyor.

MALATYA'nın Pütürge ilçesinde orman yangını çıktı. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

Yediyol Mahallesi'ndeki ormanda, öğle saatlerinde yangın çıktı. Yangını gören çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD, UMKE ve Kızılay ekipleri sevk edildi. Yangına 25 personel, 6 araç, 3 iş makinesi ve 35 tonluk tanker ile müdahale ediliyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Pütürge'de Orman Yangını - Son Dakika

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