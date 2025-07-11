Malatya'nın Pütürge ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Nusret Kayan (60) idaresindeki 44 AE 347 plakalı traktör, Alihan Mahallesi'nde devrildi.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri gönderildi.
İtfaiye ekiplerince traktörün altından çıkarılan Kayan, olay yerinde hayatını kaybetti.
Son Dakika › Güncel › Pütürge'de Traktör Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?