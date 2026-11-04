Puyuan Moda Merkezi\'nde 11 yapay zeka aynalı platform deneme amaçlı açıldı

TONGXİANG, 4 Kasım (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletine bağlı Puyuan kasabası, ülkenin en büyük triko üretim ve dağıtım merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. Kasabada triko toptancılığı ve moda tasarımı alanında faaliyet gösteren Puyuan Moda Merkezi'nde bu yıl deneme amaçlı bir dijital ticaret hizmet platformu kullanıma sunuldu.

Yaklaşık 200 satıcının tüm ürünlerini kapsayan platformda 11 yapay zeka destekli "deneme aynası" bulunuyor. Yapay zeka destekli aynanın karşısına geçerek yüzeyinde parmaklarını hafifçe kaydıran müşteriler, istedikleri kıyafetin modelini, rengini ve kumaşını kolayca seçebiliyor, giysinin üzerlerinde nasıl duracağını gerçek zamanlı olarak görebiliyor. Müşteriler ayrıca model ve desenleri kendileri tasarlayabiliyor ve kişiselleştirme talepleri doğrudan merkezle işbirliği yapan fabrikalara iletilebiliyor.

Çevrimiçi ürün seçimini mağazada alışveriş deneyimiyle birleştiren platform, Puyuan'ın triko sektörüne yeni bir dijital ivme kazandırıyor.