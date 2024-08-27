Qanot Sharq Havayolları uçağı teknik arıza nedeniyle zorunlu iniş yaptı

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Amasya Merzifon Havalimanı'na teknik arıza nedeniyle zorunlu iniş yapan Qanot Sharq Havayolları uçağının yolcuları başka uçakla Özbekistan'a gönderildi.

Dün İstanbul-Özbekistan seferini yaparken Amasya üzerindeyken teknik sorun tespit edilmesi ve kabin basıncında normal dışı belirtiler görülmesi üzerine havalimanı görevlileriyle yapılan görüşmeler sonucu ihtiyaten Merzifon Havalimanı'na güvenli iniş yapan uçak bakıma alındı.

152 yolcusu bulunan uçağın yolcuları ise başka bir uçakla Taşkent'e yollandı.