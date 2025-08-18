Qantas'a Rekor Ceza: 90 Milyon Dolar - Son Dakika
Qantas'a Rekor Ceza: 90 Milyon Dolar

18.08.2025 14:11
Kovid-19 döneminde 1800'den fazla çalışanı haksız yere işten çıkaran Qantas, 90 milyon dolarlık ceza aldı.

Avustralya'da Kovid-19 salgını döneminde 1800'den fazla yer hizmetleri çalışanını "yasa dışı" şekilde işten çıkarmaktan suçlu bulunan hava yolu şirketi Qantas'a, 90 milyon Avustralya doları değerinde rekor miktarda para cezası verildi.

Avustralya Federal Mahkeme Yargıcı Michael Lee, konuyla ilgili davaya ilişkin kararını açıkladı.

2020'nin sonlarında 1820 yer hizmetleri çalışanının işten çıkarılarak taşeron firmalara devredilmesinin, Avustralya iş kanunları tarihindeki "en büyük ve en önemli ihlal" olduğunu belirten Lee, hava yolu şirketi Qantas'a 90 milyon Avustralya doları para cezası verilmesine hükmetti.

Cezanın 50 milyon Avustralya dolarının olayı mahkemeye taşıyan Taşımacılık İşçileri Sendikasına aktarılmasına karar verildiğini belirten Lee, geriye kalan miktarın nereye ödeneceğinin ise daha sonraki bir duruşmada belirleneceğini kaydetti.

Lee, hava yolu şirketinin eski çalışanlarına ödemeyi kabul ettiği 120 milyon Avustralya doları tazminata ek olarak verilen cezanın diğer işverenler için de "caydırıcı" olmasını istediğini ifade etti.

Söz konusu ceza, işçiler ve çalışanlar için kuralları belirleyen yasa kapsamında bir Avustralya şirketine verilen en yüksek para cezası oldu.

Qantas'tan işten çıkarılan çalışanlara özür

O dönemde Qantas Havayolları Üst Yöneticisi (CEO) olan Vanessa Hudson, kararın ardından yaptığı açıklamada, işten çıkarılan çalışanlar ve ailelerinden özür dileyerek, "belirsiz bir dönemde" alınan taşeronlaştırma kararının birçok eski çalışan için "ciddi zorluklara yol açtığı" değerlendirmesini yaptı.

Hudson, "Son 18 ayda hem çalışanlarımız hem de müşterilerimizle güveni yeniden tesis etme çabalarımızın bir parçası olarak iş yapma şeklimizi değiştirmek için çok çalıştık. Bu, kaybettiğimiz güveni geri kazanma yolunda en öncelikli hedefimiz olmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Federal Mahkeme, Qantas Havayolları şirketini 10 havalimanındaki yer hizmetleri çalışanlarını usulsüz şekilde işten çıkarmaktan suçlu bulmuştu. Şirket, Kovid-19 önlemleri kapsamında yüzde 90 küçülmeye gidildiği dönemde işten çıkarmaları yaptığını savunmuştu.

Qantas, Ekim 2024'te de iptal edilen biletlerin satışına ilişkin hakkında başlatılan yasal işlem kapsamında, "bilet alan müşterileri yanlış yönlendirdiği gerekçesiyle" 100 milyon Avustralya doları para cezasına çarptırılmıştı.

Kaynak: AA

11:22
Memurlar iş bıraktı, kamu kurumları boş kaldı
Memurlar iş bıraktı, kamu kurumları boş kaldı
12:25
Bahçeli'nin memleketinde Yavuz Ağıralioğlu'nun aracının önünü kestiler
Bahçeli'nin memleketinde Yavuz Ağıralioğlu'nun aracının önünü kestiler
