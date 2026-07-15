Qianlong Bahçesi Sergisi Açıldı

BEİJİNG, 15 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'deki Ulusal Klasik Kitaplar Müzesi'nde düzenlenen "Bahçenin İçinde: Qianlong Bahçesi'nin Sürükleyici Işık ve Gölge Sergisi" ziyaretçilere kapılarını açtı.

Çok sayıda sürükleyici deneyim alanı ve etkileşimli enstalasyondan oluşan sergi, 9 Temmuz-6 Aralık tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.

Huzurlu Uzun Ömür Sarayı Bahçesi olarak da bilinen Qianlong Bahçesi, Qing Hanedanlığı İmparatoru Qianlong'un (1711-1799) yaşamının ilerleyen dönemlerini geçirmesi amacıyla günümüzde Saray Müzesi olarak bilinen Yasak Şehir'de inşa edilmişti.