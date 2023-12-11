Qingdao\'da Martı Sürüleri Eşsiz Görüntüler Oluşturuyor

QİNGDAO, 11 Aralık (Xinhua) -- Deniz kıyısında uçuşan martı sürüleri, Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Qingdao kentinde bulunan manzarasıyla ünlü Zhanqiao Köprüsü'nde eşsiz görüntüler oluşturdu. Her yıl bu dönemde on binlerce martı Sibirya gibi soğuk yerlerden kışı geçirmek üzere bu kıyı kentine göç ediyor. İnsanlar ile martıların uyumlu biçimde bir arada yaşamasıyla oluşan güzel tablo, bölgeyi popüler bir turistik cazibe merkezi haline getiriyor.