QİNGDAO, 2 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Qingdao kentinde yer alan Qingdao Limanı bu yıl Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'ne (ASEAN) yönelik güzergahlar başta olmak üzere uluslararası nakliye rotalarını aktif şekilde genişletti. Qingdao Limanı'ndan ASEAN ülkelerine doğrudan kargo taşımacılığı rotaları 50'ye yükselirken, Qingdao'dan ASEAN ülkelerine giden kargo hacmi bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artış gösterdi.
Son Dakika › Güncel › Qingdao Limanı'ndan ASEAN'a Kargo Taşımacılığı Artıyor - Son Dakika
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