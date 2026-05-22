Quad Dışişleri Bakanları Toplantısı Delhi'de
Quad Dışişleri Bakanları Toplantısı Delhi'de

22.05.2026 12:10
ABD, Avustralya, Japonya ve Hindistan dışişleri bakanları, 26 Mayıs'ta Yeni Delhi'de bir araya gelecek.

Hindistan, ABD, Avustralya ve Japonya dışişleri bakanlarının Quad toplantısı kapsamında başkent Yeni Delhi'ye resmi ziyarette bulunulacağı duyuruldu.

Hindistan Dışişleri Bakanlığından, ABD, Avustralya, Hindistan ve Japonya arasında diplomatik ortaklık kuran Quad'a ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Quad Dışişleri Bakanları toplantısı kapsamında, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong ve Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu'nun 26 Mayıs'ta Yeni Delhi'ye ziyarette bulunacağı belirtildi.

Söz konusu toplantıda işbirliğinin geliştirilmesi ve Hint-Pasifik bölgesindeki son gelişmelerin ele alınacağı kaydedilen açıklamada, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar'ın mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yapmasının beklendiği de bildirildi.

Quad

Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (QSD) ya da "Quad" olarak bilinen, ABD, Avustralya, Hindistan ve Japonya arasında 2007'de başlatılan diyalog forumu 2017'de "dörtlü ittifak" haline dönüştürülmüştü.

Çin'e karşı gayriresmi stratejik forum olarak bilinen ve "Asya'daki demokrasi yayı" şeklinde nitelendirilen ittifak, düzenli toplantılarla karşılıklı bilgi alışverişi yapıyor.

Kaynak: AA

Diplomasi, Politika, Güvenlik, Güncel, Dünya, Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 13:03:02.
