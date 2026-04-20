Radev'in Koalisyonu Bulgaristan Seçiminde Zafere Ulaştı

Bulgaristan'da eski Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in kurduğu İlerici Bulgaristan Koalisyonu, dün yapılan genel seçimi büyük farkla ilk sırada tamamladı.

Merkez Seçim Komisyonunun, sandıkların tamamının açıldığı henüz kesinleşmemiş sonuçlarına göre Radev'in İlerici Bulgaristan Koalisyonu yüzde 44,6 ile ilk sırayı alırken en yakın rakibine 30 puandan fazla fark attı.

Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisi yüzde 13,4 ile ikinci sırayı alırken Değişime Devam-Demokratik Bulgaristan İttifakı (PP-DB) yüzde 12,6 ile az farkla üçüncü oldu. Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) yüzde 7,1 ve Vızrajdane (Diriliş) partisi yüzde 4,3 ile yüzde 4'lük seçim barajını aşan diğer partiler oldu.

Merkez Seçim Komisyonu, partilerin mecliste kazandığı sandalye sayısını henüz açıklamazken Bulgaristan Ulusal Televizyonunun (BNT) yayınladığı projeksiyonlara göre Radev'in İlerici Bulgaristan Koalisyonu, bu sonuçlara göre meclisteki 240 sandalyeden 135'ini kazanıyor. Bu da İlerici Bulgaristan Koalisyonunun tek başına hükümet kurabilecek çoğunluğa sahip olduğunu gösteriyor.

Bulgaristan'da en son 1997'de yapılan seçimde Ivan Kostov liderliğindeki Birleşik Demokratik Güçler 137 sandalye kazanarak tek başına hükümet kurabilmişti. Ülkede bundan sonra yapılan seçimlerde koalisyon ya da azınlık hükümetleri görev yapmıştı.

Seçim Kanunu'na göre, Merkez Seçim Komisyonu (MSK), seçim sonuçlarını ve partiler ile koalisyonlar arasındaki milletvekili dağılımını seçim gününden itibaren en geç dört gün içinde açıklamakla yükümlü. Seçilen milletvekillerinin isimleri ise en geç yedi gün içinde ilan edilmeli.

Rumen Radev kimdir?

Bulgaristan'ın Dimitrovgrad kentinde 1963'te dünyaya gelen Radev, "ülkenin en tecrübeli jet pilotu" olarak ilerlediği kariyerinde, korgeneral rütbesine kadar yükselerek Hava Kuvvetleri Komutanı oldu.

Radev, askeri görevinden 2016'da ayrılarak siyasete girdi, aynı yıl yapılan seçimde cumhurbaşkanı seçildi.

Bulgaristan'da 2021'de yapılan cumhurbaşkanı seçiminde ikinci dönemi için yeniden seçilen Radev, Ocak 2026'da görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Ülkede yapılan seçimi Radev'in kurduğu İlerici Bulgaristan Koalisyonu önde tamamlarken, Bulgar siyasetçinin cumhurbaşkanı olarak görev yaptığı 10 yıldaki icraatları tekrar gündeme geldi.

Radev'in, Avrupa Birliği (AB) politikalarına "temkinli" yaklaştığı bilinirken, "Rusya ile diyaloğun sürdürülmesi gerektiği" yönündeki açıklamalarıyla dikkati çekmişti.

Ukrayna'ya askeri yardım gönderilmesi hususunda çekinceli tutum sergileyen Radev, eski başbakan Boyko Borisov ile yaşadığı gerilimlerle de sık sık gündeme gelmişti.

Radev, 2025'te avroya geçiş için referandum yapılmasını önermiş, bu kararın doğrudan halk tarafından verilmesi gerektiğini vurgulamıştı.