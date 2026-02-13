Radyo A: İletişim Öğrencilerine Profesyonel Deneyim - Son Dakika
Radyo A: İletişim Öğrencilerine Profesyonel Deneyim

13.02.2026 11:26
Anadolu Üniversitesi Radyo A, öğrencilerine profesyonel yayıncılık deneyimi sunarak 28 yıldır hizmet veriyor.

Anadolu Üniversitesi bünyesinde 28 yıldır yayın yapan Radyo A, iletişim öğrencilerine profesyonel yayıncılık deneyimi sunuyor.

Yayın hayatına başladığı 16 Mart 1998'den bu yana üniversite radyoculuğunun örnekleri arasında gösterilen Radyo A, akademik danışmanlık eşliğinde öğrencilerin aktif görev aldığı yayın modeliyle faaliyet gösteriyor.

Haberden kültür-sanata, müzikten tematik programlara kadar farklı içeriklerin yer aldığı Radyo A, karasal yayın ve dijital platformlar aracılığıyla dinleyiciye ulaşıyor. 24 saat kesintisiz yayın yapan radyo, internet üzerinden farklı şehir ve ülkelerden de takip edilebiliyor.

Radyoda görev alan Anadolu Üniversitesi öğrencilerin bir kısmı mezuniyetlerinin ardından ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarında çalışmayı sürdürüyor.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, AA muhabirine, radyonun bireysel hayatında da önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Öğrencilik yıllarında radyoculuğa başladığını dile getiren Adıgüzel, şunları kaydetti:

"Radyo, yaklaşık 130 yıl önce ortaya çıkan ve bugün de milyarlarca insana sesi ve düşünceyi ulaştıran güçlü bir iletişim aracıdır. İnternetin gelişmesiyle farklı mecralar ortaya çıkmış olsa da radyo etkisini sürdürmektedir. Araçlarda, evlerde ve iş yerlerinde hayatımızın bir parçası olmaya devam ediyor."

"Radyo A, öğrencilerimize teorik bilgilerini uygulayabilecekleri alan sunuyor"

Yusuf Adıgüzel, üniversite bünyesinde 28 yıldır kesintisiz yayın yapan Radyo A'nın, iletişim eğitimi alan öğrenciler için önemli bir uygulama merkezi olduğunu söyledi.

Radyo A'nın yalnızca öğrencilerin program yaptığı mecra olmadığını vurgulayan Adıgüzel, "Radyo A, öğrencilerimize teorik bilgilerini uygulayabilecekleri güçlü bir alan sunuyor. Aynı zamanda sorumlu ve etik değerlere dayalı profesyonel bir yayıncılık anlayışıyla faaliyet gösteriyor." dedi.

Prof. Dr. Adıgüzel, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesinin köklü geçmişe sahip olduğunu belirterek, Radyo A'nın fakültenin akademik birikiminden güç aldığını ifade etti.

Yeni eğitim öğretim dönemine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Adıgüzel, kampüste sportif, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin yoğun şekilde sürdüğünü, geçen yıl 1000'den fazla kültür-sanat etkinliği düzenlendiğini anlattı.

Rektör Adıgüzel, kampüsün canlılığını öğrencilerin sağladığını, üniversite yönetimi olarak öğrencilerin görüş ve önerilerine önem verdiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

