RAF Fairford saldırı girişimi iddiasıyla 2 kişiye ulusal güvenlik suçlaması yöneltildi - Son Dakika
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RAF Fairford saldırı girişimi iddiasıyla 2 kişiye ulusal güvenlik suçlaması yöneltildi

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CPS, RAF Fairford Hava Üssü'ne saldırı girişimi iddiasıyla 2 kişiye 2023 Ulusal Güvenlik Yasası kapsamında suçlama yöneltti. Şüphelilerin, yabancı istihbarat servisine yardım ve yasaklı alana girme suçlamalarıyla Westminster Sulh Ceza Mahkemesine çıkması bekleniyor.

İngiltere'de ABD'nin kullandığı Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) Fairford Hava Üssü'ne saldırı girişiminde bulundukları iddiasıyla 2 kişiye ulusal güvenlik suçları kapsamında suçlama yöneltildi.

İngiltere Kraliyet Savcılık Servisinden (CPS) yapılan açıklamaya göre, 24 yaşındaki Mohmed Abdulkarim ve aynı yaştaki Nouman Essghir hakkında, 2023 Ulusal Güvenlik Yasası kapsamında suçlamalarda bulunuldu.

Suçlamalar arasında yabancı bir istihbarat servisine yardım etme ve İngiltere'ye zarar verme amacıyla yasaklı bir alana girme yer aldı.

Kraliyet Savcılık Servisi Özel Suçlar ve Terörle Mücadele Birimi Başsavcısı Frank Ferguson, RAF Fairford'daki olayla ilgili terörle mücadele polisinin yürüttüğü soruşturmanın ardından 2 kişi hakkında kovuşturma başlatılmasına karar verildiğini ifade etti.

Ferguson, karmaşık soruşturma sürecinde ilgili kurumlarla yakın işbirliğini sürdüreceklerini belirtti.

Şüphelilerin, gün içinde Westminster Sulh Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkması bekleniyor.

ABD'nin kullandığı Fairford Hava Üssü'ne yönelik saldırı iddiaları gündeme gelmişti

İngiltere'nin Gloucestershire bölgesinde 27 Eylül'de ABD'nin kullandığı RAF Fairford Hava Üssü'ne patlayıcı taşıdıkları şüphesiyle 3 minibüs durdurulmuş, üssün yanındaki Whelford köyündeki 85 hane tahliye edilmişti.

Minibüslerdeki 5 kişi gözaltına alınmış ancak daha sonra kefaletle serbest bırakılmıştı. Soruşturma sürerken İran-İngiliz çifte vatandaşı olan 1 kişi daha gözaltına alınmış, ABD ise burada bulunan savaş uçaklarını tahliye etmişti.

Hava üssüne yönelik terör saldırısı iddiasıyla ilgili daha sonra gözaltına alınan 22 yaşındaki İngiliz de kefaletle serbest bırakılmıştı.

İngiltere Terörle Mücadele Polisi (CTP), 20 Ekim'de yaptığı açıklamada, üsse saldırı planladıkları şüphesiyle gözaltına alınıp serbest bırakılan 7 kişiden 2'sinin yeniden gözaltına alındığını duyurmuştu.

İsrail ve ABD'nin, İran'a saldırılarını başlattığı 28 Şubat'tan sonra ABD ordusuna bağlı askeri uçaklar Fairford Hava Üssü'nü kullanmıştı.

İngiltere bu üssün ABD tarafından savunma amaçlı kullanıldığını kaydederken, Chatham House gibi düşünce kuruluşları ve bağımsız analistler üssün saldırı amaçlı kullanıldığını da belirtmişti.

Kaynak: AA
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