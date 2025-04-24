Rafet El Roman Kırıkkale'de 23 Nisan Kutlamalarında Hayranlarıyla Buluştu

Rafet El Roman'dan Kırıkkale'de unutulmaz 23 Nisan konseri: Binlerce kişi meydana akın etti

KIRIKKALE - Ünlü şarkıcı Rafet El Roman, 23 Nisan kutlamaları kapsamında Kırıkkale'de hayranlarıyla buluştu. Binlerce kişinin akın ettiği konser alanında müzik ve coşku dolu anlar yaşandı.

Kırıkkale Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen konserde sahne alan ünlü şarkıcı Rafet El Roman, sevilen parçalarıyla binlerce hayranına müzik dolu bir gece yaşattı. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen konsere büyük ilgi gösteren vatandaşlar, şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Cep telefonlarının ışıklarıyla oluşturulan görsel şölen geceye renk kattı.

Konser öncesi konuşan Belediye Başkanı Ahmet Önal, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 105 yıl önce millet egemenliğini esas alarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni dualarla açtığını ifade etti. Önal, "Egemenliği millete verdi ve dedi ki 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' dedi. Üstelik bunu 105 yıl önce yaptı. Bizde aynı ışıkla, aynı kararlılıkla, bir Cumhuriyet şehri olan Kırıkkale'den Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e selam olsun" dedi.

Konser, havai fişek gösterisiyle sona erdi.