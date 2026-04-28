Rahim Ağzı Kanseri Önlenebilir: HPV Aşısı Hayat Kurtarıyor

Kadınlarda en sık görülen kanser türlerinden rahim ağzı (serviks) kanseri, her geçen gün artış gösteriyor. Erken dönemde belirti vermeyen ve yavaş gelişen bu hastalık aslında önlenebiliyor. Kadın Hastalıkları-Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Bülent Tıraş, 'Dünya Aşı Haftası' kapsamında HPV aşısının önemine dikkat çekti.

HPV (İnsan Papilloma Virüsü), cinsel yolla bulaşan yaygın bir virüstür. Yüksek riskli türleri, yıllar içinde kanser öncesi hücre değişikliklerine ve rahim ağzı kanserine yol açabilir. HPV aşısı, özellikle 11-12 yaşlarında yapıldığında en etkili korumayı sağlar. 26 yaşına kadar aşı olmamış kişilere ve 27-45 yaş arasındaki kadın ile erkeklere de önerilir.

HPV genellikle belirti vermez, ancak genital siğiller en yaygın işarettir. Teşhis için PAP smear veya HPV testi yapılır. Erkeklerde de genital siğil ve bazı kanser türlerine neden olabilir. Düzenli taramalar ve tek eşlilik korunmada önemlidir. Tedavide erken dönemde cerrahi, ileri evrelerde radyoterapi ve kemoterapi uygulanır.