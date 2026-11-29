Yönetmen Faysal Soysal'ın üçüncü uzun metrajlı filmi "Rahma", 57. Hindistan Uluslararası Film Festivali'nde (IFFI-Goa) evrensel barış dilini temsil eden yapımlara verilen ICFT-UNESCO Gandhi Barış Madalyası'na layık görüldü.

Dünya prömiyerini 30. Tallinn Black Nights Film Festivali'nde, Asya prömiyerini ise 57. Hindistan Uluslararası Film Festivali'nde gerçekleştiren film, uluslararası festival yolculuğunda ödülle öne çıktı.

Merhamet, insanlık ve barış temalarını odağına alan film, Türkiye, Bulgaristan, Yunanistan ve İtalya ortak yapımı olarak hayata geçirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla çekilen filmin destekçileri arasında TRT, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Yunus Emre Enstitüsü de yer aldı.

Soysal, ödülünü Gazzeli çocuklara adadı

Filmin Asya prömiyerine katılan yönetmen Faysal Soysal, gösterimin ardından izleyicilerin sorularını yanıtlayarak, filmin hikayesinin çıkış noktasını anlattı. Festival kapsamında üç farklı sinemada gösterilen film, izleyicilerden ilgi gördü.

Kapanış galasına katılamayan Soysal adına Gandhi Barış Madalyası'nı, yönetmenin ilk uzun metrajlı filmi "Üç Yol"un görüntü yönetmenlerinden Emre Pekçakır aldı. Pekçakır, ödül töreninde Soysal'ın mesajını festival katılımcılarıyla paylaştı.

Mesajında Gazze'de yaşananlara dikkati çeken Soysal, dünyanın çocukların açlıkla, hastanelerin ise bombalarla karşı karşıya kaldığı süreçte büyük bir çaresizlik yaşadığını belirtti.

Siyasetçilerin sessizliğine rağmen dünyanın farklı yerlerinde insanların vicdanlarıyla hareket ederek tepkilerini dile getirdiğini ifade eden Soysal, insanlığın ortak hukuk, özgürlük ve evrensel barış anlayışına yeniden ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Soysal, Gandhi Barış Madalyası'nı Filistin'de hayatını kaybedenlerin anısına ve özellikle hayatta olan Gazzeli çocuklara adadığını belirterek, "Bu yüzden ICFT-UNESCO Gandhi Madalyası'nı Filistin'de yitirdiğimiz insanlığın dirilişine ve özellikle de hala hayatta olan, bizden umudu kesmeyen Gazzeli çocuklara ve onların geleceğine adıyorum." ifadelerini kullandı.

Yönetmen, mesajında "Rahma" filminin ekibine, festival organizasyonunda emeği geçenlere ve jüri üyelerine teşekkür etti.

Yönetmenliğini, senaristliğini ve yapımcılığını Faysal Soysal'ın üstlendiği filmin görüntü yönetmenliğini Vedat Özdemir yaptı. Oyuncu kadrosunda Deniz Işın, Feyyaz Duman, Uğur Aslan, Nagam Bireç, Hakan Salınmış, Sogol Khaligh, Özlem Taş, Süleyman Kabaali ve Selin Köseoğlu yer alıyor. Filmin özgün müziğini ise Peyman Yazdanian hazırladı.