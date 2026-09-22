Rahman, BM'nin en büyük başarısının Üçüncü Dünya Savaşı'nı önlemek olduğunu söyledi - Son Dakika
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Rahman, BM'nin en büyük başarısının Üçüncü Dünya Savaşı'nı önlemek olduğunu söyledi

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Bangladeş Dışişleri Bakanı olan BM 81. Genel Kurulu Başkanı Khalilur Rahman, BM'nin en büyük başarısının Üçüncü Dünya Savaşı'nı önlemek olduğunu söyledi. Rahman, BM'ye güvenin kararlar ve sonuçlarla kazanılacağını belirterek BMGK'da reform ve Afrika'nın temsilini istedi.

NEW Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu Başkanı Khalilur Rahman, BM'nin başarısının Üçüncü Dünya Savaşı felaketini önlemek olduğunu belirterek, BM'ye güvenin "alınan kararlar, yerine getirilen vaatler ve sağlanan sonuçlar doğrultusunda kazanılacağını" bildirdi.

Aynı zamanda Bangladeş Dışişleri Bakanı da olan Rahman, Genel Kurula hitabında, BM'nin yaşadığı krizlerin ve sorgulanmasının yeni olmadığını, on yıllardır devam ettiğini ancak buna karşı BM'nin dışında bir düzenin "hayal edilemez" olduğu için kuruluşun varlığının sürdüğünü söyledi.

BM'nin bugün 193 üye devletinin "insanlığı" bir çatı altında topladığını dile getiren Rahman, "Bu yapının temel vaadi, varoluş sebebi geçmişte ve bugün de kimsenin hayal dahi etmek istemediği Üçüncü Dünya Savaşı felaketini önlemek. Böyle bir felaketten uzak durulması, bu kurumun sunabildiği en büyük başarı." ifadelerini kullandı.

Rahman, insanların BM'nin varlığından şüphe etmediğini ancak "işleyip işlemediğini" sorguladığını kaydetti.

BM'nin bazı savaş ve sorunları engelleyemediğini ve bazı çatışmaları çözemediğini aktaran Rahman, "Filistin sorunu on yıllardır çözümsüz sürüyor. Savaş ve çatışmalar Sudan, Gazze, Ukrayna, Myanmar ve Orta Doğu'da devam ediyor." dedi.

Genel Kurulun "Güveni Yeniden Tesis Etmek, Dönüşümü Yönetmek: Herkes İçin Sonuç Üreten BM" temasına atıfta bulunan Rahman, "Bu başkanlık dönemine şu inançla başlıyorum. Güven sadece talep edilemez, kazanılır. (Güven) Burada aldığımız kararlar, yerine getirdiğimiz vaatler ve hepsinden öte hizmet ettiğimiz insanlara sağladığımız sonuçlar doğrultusunda kazanacaktır." diye konuştu.

Rahman, BM'nin "geriye düştüğü konular hakkında gerçekçi olması, yapının reforma ihtiyaç duyduğu noktalara işaret etmesi, çalışmalarını tüm paydaşları dahil edecek şekilde daha katılımcı yürütmesi" gerektiğini dile getirdi.

BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) yapısında reform yapılması gerektiği ve Afrika'nın konseyde temsil edilmesi gerektiğini vurgulayan Rahman'ın sözleri Genel Kurul salonunda alkışla karşılandı.

Rahman, dünya nüfusunun yüzde 92'sinin elektriğe ulaştığını, internet erişiminin yüzde 40'tan yüzde 74'e yükseldiğini belirterek, bunun arkasında BM'nin öncülük ettiği sürdürülebilir gelişim hedeflerinin bulunduğuna işaret etti.

BM'nin yapay zeka geliştiricilerle birlikte çalışarak bu teknolojinin inovasyonunun insanlığın yararına kullanılmasına katkı sağlaması gerektiğini kaydeden Rahman, "Bu Genel Kurul, neyin işe yaradığını öğrendiğimizi, neyin işlemediğiyle yüzleşmeye hazır olduğumuzu ve değişim karşısında sadece hayatta kalacak değil, bilakis bu dönüşümü sağlayabilecek bir Birleşmiş Milletler inşa edebileceğimizi göstermek için bir fırsat." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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