Rahşan Düren'in 'Verwegenheit' Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Rahşan Düren'in 'Verwegenheit' Sergisi Açıldı

Rahşan Düren\'in \'Verwegenheit\' Sergisi Açıldı

Sanatçı Rahşan Düren'in 'Verwegenheit' sergisi Tarhan Han'da açıldı, 31 Aralık'a kadar sürecek.

15.10.2024 21:47
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Sanatçı Rahşan Düren'in pentür ve duvar resmi çalışmalarından oluşan "Verwegenheit" adlı sergisi açıldı.

Tarhan Han'da sanatseverlerle buluşan sergi, sanatçının yedinci kişisel sergisi olma özelliğini taşıyor.

Sergi açılışında AA muhabirine açıklama yapan sanatçı Düren, yaptığı çalışmaları sergilemek için uzunca zamandır bir mekan arayışı içinde olduğunu söyledi.

"Bu içi boşaltılmış mekanda kendimi gördüm"

Düren, Tarhan Han'ın 2 yıldan fazla bir süredir atıl olduğunu belirterek, "Benim için mekan çok önemli bir anlama sahiptir. Buranın yaptığım çalışmaların ruhuna çok uygun olduğunu fark ettim. Bu içi boşaltılmış mekanda kendimi gördüm." dedi.

Sergilerinin bir tasarım üzerinden ortaya çıkmadığının altını çizen Düren, şunları kaydetti:

"Aslında resimler üzerine konuşmanın çok anlamlı olmadığını düşünüyorum. Resimlerin anlatılabilir olduğunu düşünmüyorum. Öte yandan buradaki eserlerin bir birikim, deneyim ve biyografinin sonucu ortaya çıktığını söyleyebilirim. Sergi, 'yabancı' temasından yola çıkıyor ve 'yabancılaşma'ya atıfta bulunuyor. Yabancılaşmanın beraberinde getirdiği 'yalnızlık' ve 'acı' gibi halleri de buradaki eserlerde görmek mümkün. Elbette ben bu söylediğim hallerin farkında olarak eserlerimi üretmedim. Bütün bunları ancak ortaya çıkan ürünlerle birlikte anlayabildim."

Düren, sanatın kendi içinde bir umudu barındırdığına da dikkati çekerek, "Sergi, bir umudu ve arzuyu içinde barındırıyor. Çünkü içimde bunlar da var. Resimler, bütün bu duyguların bir sonucu olarak ortaya çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Sergi, 31 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rahşan Düren'in 'Verwegenheit' Sergisi Açıldı - Son Dakika

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