RAİNBOW POLİKARBONAT 2025 Yılı Kar Payı Dağıtımına İlişkin Bildirim

Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret A.Ş., 2025 yılı olağan genel kurulunda kar payı dağıtımı konusunu görüştü ve kar payı dağıtılmamasına karar verdi. Şirketin 2025 yılı net dönem karı 12.329.139,77 TL olup, bu tutar olağanüstü yedeklere ayrıldı. Hem A Grubu hem de B Grubu paylar için nakit veya bedelsiz kar payı ödenmeyecek. Karar tarihi 26.03.2026, genel kurul tarihi ise 27.04.2026 olarak belirlendi.