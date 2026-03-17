Rakka'da Bayram Sevinci - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rakka'da Bayram Sevinci

Rakka\'da Bayram Sevinci
17.03.2026 12:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rakka'da bu yıl bayram hazırlıkları güvenli bir ortamda yapılıyor. Halk mutlu ve huzurlu.

Suriye'nin Rakka kentinde halk, uzun yıllar terör örgütlerinin gölgesinde geçen bayramların ardından bu yıl hazırlıklarını daha güvenli ve huzurlu bir ortamda yapıyor.

Yıllardır terör örgütü YPG'nin baskısı, devrik Esed rejiminin kontrolü ve terör örgütü DEAŞ tehdidi nedeniyle bayramların kısıtlı şekilde kutlanabildiği Rakka'da, bu sene özgürlük ve güvenliğin hakim olduğu bir ortamda bayram atmosferi yeniden canlandı.

Bayram hazırlıkları günler öncesinden başlarken, çarşı ve pazarlarda bayramlık kıyafet, tatlı ve bisküvi alışverişi yapan kalabalıklar dikkati çekiyor.

Uzun süre güvenlik endişesi nedeniyle kalabalık alanlardan uzak duran ailelerin, bu yıl sokaklara daha fazla çıkmaya başladığı görülüyor.

Kentte güvenlik güçlerinin çarşı ve yoğun alanlarda görünür şekilde görev yapması da halkın kendini daha güvende hissetmesini sağlıyor.

Esnaf ise bayram öncesi hareketliliğin ekonomik açıdan da canlanma getirdiğini, bazı ürünlerde fiyat artışı yaşansa da alışverişin sürdüğünü ve pazarların giderek daha hareketli hale geldiğini ifade ediyor.

"Bu yıl güvenlik güçlerinin etkinliği sayesinde çarşılar insanlarla doldu"

AA muhabirine konuşan Rakka sakinlerinden Mudahiye Canım, bölgenin terör örgütlerinden arındırılmasının ardından ilk kez korkusuz bir bayram hazırlığı yaptıklarını söyledi.

Baskının ortadan kalkmasıyla halkın çarşı ve pazarlarda özgürce dolaşabildiğini belirten Canım, "Geçmiş yıllarda gençler gözaltı ve taciz korkusuyla toplu alanlarda rahat hareket edemiyordu. Bu yıl ise güvenlik güçlerinin etkinliği sayesinde çarşılar insanlarla doldu." dedi.

Geçmişte yaşananların tekrarlanmamasını temenni eden Canım, "Allah'tan onları tamamen ortadan kaldırmasını diliyoruz ve inşallah o günler bir daha geri gelmez." ifadelerini kullandı.

YPG ve PKK olmadan ilk bayram hazırlığı

Rakkalı İbrahim el-İbrahim de bu yılın, YPG ve PKK'nın olmadığı ilk bayram hazırlığı olduğunu belirterek, "İnsanlar çok mutlu. Artık istediğimiz gibi dışarı çıkıp geri dönebiliyoruz. İller arası geçişler açık ve insanlar psikolojik olarak da rahat." diye konuştu.

Geçmişte zorla silah altına alınma, istihbarat baskısı ve güvenlik endişeleri nedeniyle gençlerin evlerine kapanmak zorunda kaldığını ifade eden İbrahim, bugün ise kentte daha özgür bir ortamın oluştuğunu dile getirdi.

İbrahim, "Sokakta fotoğraf çekmek yasaktı. Şimdi özgürlük var. İnsanların yüzündeki gülümsemeyi görebiliyorsun." dedi.

Geçmiş bayramlarda gençlerin dışarı çıkamadığını ve ortamın kasvetli olduğunu dile getiren İbrahim, bölge terör örgütü YPG'den kurtarıldıktan sonra gençlerin sokaklara çıkarak sosyal hayatı canlandırdığını ve insanlar arasındaki sevgi bağlarının arttığını ifade etti.

"Allah bizi YPG'den kurtardı"

Rakka'da yaşayan Lorans el-Faiz ise halkın bu yılki bayram hazırlıklarını daha huzurlu geçirdiğini belirterek, "Allah bizi YPG'nin kötü muamelelerinden kurtardı. Bu YPG olmadan ilk bayram hazırlığı, halkın tamamı mutlu. İnsanların morali ve ruh hali eskisinden çok daha iyi." şeklinde konuştu.

Çarşıların ve sosyal alanların artık daha canlı ve güvenli olduğunu vurgulayan Faiz, "Artık özgürce yürüyebiliyor, istediğin yerde fotoğraf çekebiliyorsun, hiçbir şeyden korkmana gerek yok. Eskiden gençler dışarı çıkamıyordu, ama şimdi çarşılar gençlerle dolu." dedi.

"Esed ve YPG olmadan geçen ilk bayram hazırlığı, herkes mutlu ve ortam çok güzel"

Rakkalı Muhammed Sac da "Bugün gerçekten çok güzel günler yaşıyoruz. Bugünleri 14 yıldır yaşamamıştık. Esed ve YPG olmadan geçen ilk bayram hazırlığı, herkes mutlu ve ortam çok güzel." dedi.

Sac da uzun yılların ardından ilk kez bu kadar rahat bir bayram süreci yaşandığını ifade ederek, "Halk, bayramlık kıyafetlerini ve ihtiyaçlarını rahatça temin edebilmenin mutluluğunu yaşıyor. Çarşı ve pazarlardaki kalabalık bölgedeki güven ve huzurun göstergesi." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Ekonomi, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rakka'da Bayram Sevinci - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2026 12:34:22. #7.12#
SON DAKİKA: Rakka'da Bayram Sevinci - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.