Ramallah'ta İsrail baskınında bir Filistinlinin evi yandı, söndürme engellendi

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı bir köye baskınında bir kişinin evini yaktı ve Filistinlilerin yangını söndürmesine de engel oldu.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail askerleri, Ramallah'ın Kefr Malik köyüne düzenlediği baskında attığı göz yaşartıcı gaz bombaları sonucu Resmi Hamayil adlı Filistinlinin evinde yangın çıktı.

Askerler, yangını söndürme çalışmalarına katılmak isteyen Filistinlileri de engelledi.

Haberde, evde yangın nedeniyle oluşan zarara ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda da artış yaşanıyor.