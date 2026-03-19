Ramallah'ta yaşlı Filistinli kalp krizinden öldü - Son Dakika
Ramallah'ta yaşlı Filistinli kalp krizinden öldü

19.03.2026 17:20
İsrailli yerleşimcilerin tehditleri sonrası kalp krizi geçiren Filistinli, yaşamını yitirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın merkezi Ramallah'ta, bekçi olarak çalıştığı parka baskın düzenleyen İsrailli yerleşimciler tarafından tehdit edilip sözlü saldırıya uğrayan yaşlı bir Filistinli adam, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Ramallah'ın kuzeyindeki Karavat Beni Zeyd beldesinde bir parkta bekçilik yapan Ayid Arrar (60) adlı bir Filistinli, İsrailli sivillerin baskını sırasında uğradığı tehdit ve hakaretlerin ardından hayatını kaybetti.

Sağlık kaynaklarına göre Arrar, İsraillilerin çevresinde toplanıp sözlü saldırı ve hakarete maruz bırakması nedeniyle geçirdiği kalp krizi sonucu öldü.

Olaya ilişkin sosyal medyada paylaşılan videoda, İsrailli sivillerin parka girdiklerinde yaşlı Filistinlinin çevresinde daire oluşturup kendisine hakaretler ederek tehdit ettiği görünüyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 28 Şubat'tan bu yana Filistin topraklarını gasbeden İsrailli siviller ve askerlerin saldırılarının şiddeti artarken, Filistinlilere yönelik saldırılar sonucu toplam 20 kişi yaşamını yitirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da artan saldırılar

Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik saldırıların başlamasından bu yana İsrail ordusu ve gaspçı İsrailliler, Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'daki saldırılarını artırdı.

Bu saldırılar, öldürme, gözaltı, ev ve tesislerin yıkımı, mülk tahribi, zorla yerinden etme ve yerleşim faaliyetlerinin genişletilmesini kapsıyor.

Filistin tarafı, söz konusu uygulamaların Batı Şeria'nın resmen ilhak edilmesine zemin hazırladığı uyarısında bulunuyor.

Filistinli resmi kaynaklara göre, bu süreçte Batı Şeria'da İsrail ordusunun ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında en az 1133 Filistinli hayatını kaybetti, 11 bin 700'den fazla kişi yaralandı, 22 bine yakın Filistinli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ramallah'ta yaşlı Filistinli kalp krizinden öldü - Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2026 18:58:11. #7.12#
SON DAKİKA: Ramallah'ta yaşlı Filistinli kalp krizinden öldü - Son Dakika
