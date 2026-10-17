Ramallah yakınındaki Kefr Malik'te İsrailli grup 20 kuzuyu bıçakla telef etti

Ramallah yakınındaki Kefr Malik'te İsrailli grup 20 kuzuyu bıçakla telef ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
WAFA'ya göre İsrailli grup, Ramallah doğusundaki Kefr Malik'te Dervani ailesinin çiftliğine baskın düzenledi. Kaynaklar, 'Tepelerin Gençleri' grubunun 20 kuzuyu bıçakla telef ettiğini, İsrail ordusunun dün akşamki baskında gaz bombası nedeniyle bir evde yangın çıktığını aktardı.
Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarındaki Kefr Malik beldesinde 20 kuzuyu bıçakla saldırarak telef ettiği bildirildi.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre yerel kaynaklar, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Ramallah'ın doğusundaki Kefr Malik beldesinde, Dervani ailesine ait çiftliğe baskın düzenlediğini belirtti.
Kaynaklar, baskın düzenleyen İsrailli saldırganların, "Tepelerin Gençleri" adlı gruba mensup olduğunu ve beldenin doğusundaki Menatir bölgesinde bulunan çiftlikte 20 kuzuyu bıçakla saldırarak telef ettiğini aktardı.
Öte yandan, İsrail ordusunun dün akşam beldeye düzenlediği baskın sırasında attığı gaz bombaları nedeniyle bir evde yangın çıktığı belirtildi.
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