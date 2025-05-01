Ramaphosa'dan Apartheid Suçları için Komisyon

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, apartheid döneminde işlenen suçlara ilişkin adli sürecin engellendiği iddialarını araştırmak üzere bir komisyon kurulacağını açıkladı.

Yerel basına yansıyan haberlere göre, Cumhurbaşkanı Ramaphosa, apartheid dönemi suçlarının kovuşturulmasına ilişkin "Adli Soruşturma Komisyonu" kuracak.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Ramaphosa, komisyonun bu kararı, 2025'in başlarında bazı mağdur ailelerin apartheid dönemine ilişkin davaların yargıya taşınmasının engellendiği gerekçesiyle kendisi ve bazı yetkililere karşı tazminat davası açmasının ardından aldığını belirtti.

Başkanlık Sözcüsü Vincent Magwenya ise davaların engellenip engellenmediğine ve varsa kimlerin etkide bulunduğuna dair gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla komisyonun kurulacağını söyledi.

Magwenya, apartheid dönemi suçlarının yargıya taşınmasının geciktirilmesi ya da engellenmesine yönelik iddiaların uzun zamandır gündemde olduğunu ifade ederek, "Başkan Ramaphosa, bu konuda nihai bir sonuca ulaşılmasında kararlı." ifadesini kullandı.

Apartheid sonrası kurulan Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu (TRC) tarafından 400'den fazla başvuru Ulusal Savcılık Makamına (NPA) yönlendirilmiş ancak yargı sürecinde ilerleme kaydedilememişti.

NPA'nın davaları takip etmediği yönünde eleştiriler gelmişti.

2025 yılının başlarında, apartheid dönemi suçlarının bazı mağdur aileleri, Ramaphosa ve diğer beş daire başkanı aleyhine, TRC tarafından NPA'ya yönlendirilen davalara ilişkin soruşturmaları "bastırdıkları" iddiasıyla tazminat talebi başvurusu yapmıştı.