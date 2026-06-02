Ramaphosa'dan Düzensiz Göç ve Şiddet Uyarısı - Son Dakika
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Ramaphosa'dan Düzensiz Göç ve Şiddet Uyarısı

02.06.2026 21:46
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Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa, düzensiz göçle mücadelede şiddete boyun eğilmemesi gerektiğini vurguladı.

CAPE Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, düzensiz göçle mücadele ederken şiddete ve yabancı düşmanlığına boyun eğilmemesi gerektiğini söyledi.

Ramaphosa, parlamentoda bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada, ülkede son dönemde düzensiz göçle mücadele ve yabancılara yönelik şiddet olaylarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Göçün iyi yönetilmesi ve düzenlenmesi halinde Güney Afrikalılar için büyümeyi ve fırsatları artırabileceğini belirten Ramaphosa, buna karşın düzensiz göçün kamu hizmetleri ile istihdam oluşturma çabaları üzerinde olumsuz etkiler yaratabildiğini söyledi.

Ramaphosa, sınır güvenliğinin güçlendirildiğini, göç sistemindeki yolsuzluklarla mücadele edildiğini ve mevcut göç mevzuatındaki boşlukların giderilmesi için çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.

Ülkede yaşayan herkesin, vatandaş ya da yabancı uyruklu olmasına bakılmaksızın yasalara saygı göstermesi gerektiğini vurgulayan Ramaphosa, "Şiddete, yabancı düşmanlığına veya kanun dışı girişimlere asla boyun eğmemeliyiz." ifadelerini kullandı.

Düzensiz göçle mücadelenin toplumun farklı kesimlerini birbirine karşı kışkırtmadan yürütülmesi gerektiğini belirten Ramaphosa, "Toplum olarak dezenformasyonun, kışkırtmanın, ırkçılığın ve etnik temelli kutuplaştırmanın her türlüsüne karşı durmalıyız." dedi.

Güney Afrika'da yabancı karşıtı şiddet olayları

Güney Afrika'da nisandan bu yana Afrikalı göçmenlere karşı şiddet olayları yaşanıyor.

Saldırılarda göçmenlere ait iş yerlerinin hedef alındığı, çok sayıda kişinin yaralandığı ve bazı bölgelerde yabancı ülke vatandaşlarının tahliye edildiği bildiriliyor.

Batı Cape eyaletindeki Mossel Bay kentinde 2 Haziran'da yabancılara yönelik saldırılarda 5 Mozambik vatandaşı yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA

Güney Afrika, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ramaphosa'dan Düzensiz Göç ve Şiddet Uyarısı - Son Dakika

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