Ramaphosa, Güney Afrika'yı AGOA'dan çıkış ihtimaline hazırlamak istiyor - Son Dakika
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Ramaphosa, Güney Afrika'yı AGOA'dan çıkış ihtimaline hazırlamak istiyor

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Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, ülkesinin ABD'nin AGOA kapsamından çıkarılması ihtimaline karşı hazırlıklı olunması gerektiğini söyledi. Ramaphosa, çıkarılmanın istihdam üzerindeki etkisinin yıkıcı olacağını belirterek alternatif pazarlar aradıklarını söyledi.

CAPE Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, ülkesinin ABD'nin Afrika Büyüme ve Fırsat Yasası (AGOA) kapsamından çıkarılması ihtimaline hazırlanması gerektiğini söyledi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre Ramaphosa, 19 Ekim'de Johannesburg'da düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin AGOA kapsamındaki geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Güney Afrika'nın programda kalıp kalmayacağının henüz belli olmadığını belirten Ramaphosa, hükümetinin ABD'li yetkililerle görüşmelerini sürdürdüğünü ifade etti.

Ramaphosa, "Cumhurbaşkanı olarak, böyle bir durum yaşanırsa buna hazırlıklı olmamızı sağlamam gerekiyor." dedi.

Programdan çıkarılmanın istihdam üzerindeki etkisinin "yıkıcı" olacağını belirten Ramaphosa, buna rağmen bunun dünyanın sonu olarak görülmemesi gerektiğini dile getirdi.

Olası kayıpları azaltmak için alternatif pazarlar aradıklarını kaydeden Ramaphosa, kendisinin ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Paul Mashatile'nin yeni ticaret olanaklarını araştırmak üzere farklı ülkelere ziyaretlerde bulunduğunu aktardı.

Ramaphosa, Çin'le ticaret alanında atılan adımları bu kapsamda olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi.

AGOA

ABD'de 2000 yılında kabul edilen AGOA, gerekli koşulları karşılayan Sahra Altı Afrika ülkelerine çok sayıda ürün için ABD pazarına gümrüksüz erişim imkanı tanıyor.

Programdan yararlanmak, piyasa ekonomisi, hukukun üstünlüğü, insan haklarının korunması ve ABD ile ticaretin önündeki engellerin azaltılması gibi koşullara bağlı bulunuyor.

Güney Afrika'nın uzun yıllardır yararlandığı program, ülkenin ABD'ye ihracatı ve bu ihracata bağlı istihdam açısından önem taşıyor.

ABD-Güney Afrika gerilimi

İki ülke arasındaki ilişkiler, Güney Afrika'nın İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanında açtığı soykırım davası ve Donald Trump yönetiminin ülkedeki beyazlara ayrımcılık yapıldığı iddiaları nedeniyle gerilmişti.

Trump yönetimi, Şubat 2025'te Güney Afrika'ya mali yardımları durdurmuş, Washington yönetimi aynı yılın mart ayında ülkenin ABD Büyükelçisi Ebrahim Rasool'u "istenmeyen kişi" ilan ederek sınır dışı etmişti.

ABD, Eylül 2026'da ayrımcı politikaların uygulanmasından sorumlu tuttuğu bazı kişilere vize kısıtlaması getirmiş, Güney Afrika ise iddiaların iç politikalarını çarpıttığını savunarak kararı endişeyle karşılamıştı.

Kaynak: AA
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