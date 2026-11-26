CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nde apartheid döneminde işlenen suçların soruşturulmasının engellendiği iddialarını araştıran komisyonun görev süresi uzatıldı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, henüz ifade vermemiş çok sayıda tanık bulunması nedeniyle Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'nın soruşturma komisyonunun görev süresini 3. kez uzattığı bildirildi.

Açıklamada, komisyonun soruşturmasını 31 Mart 2027'ye kadar tamamlaması ve nihai raporunu 31 Mayıs 2027'ye kadar Cumhurbaşkanı Ramaphosa'ya sunması gerektiği belirtildi.

Komisyonun nihai raporunu sunmasının ardından çalışmalarını sonlandırması için 60 günlük süre tanınacağı kaydedildi.

Komisyon, Mayıs 2025'te kurulmuştu

Emekli Anayasa Mahkemesi yargıcı Sisi Khampepe'nin başkanlığındaki komisyon, apartheid rejiminin sona ermesinin ardından Hakikat ve Uzlaşma Komisyonunun yargıya sevk ettiği suçların soruşturulması ve kovuşturulmasına siyasi müdahalede bulunulduğu iddialarını araştırmak üzere Mayıs 2025'te kurulmuştu.

Komisyonun kurulması kararı, apartheid döneminde işlenen suçların mağdurlarının ailelerinin hükümete karşı açtığı dava kapsamında yürütülen uzlaşma görüşmeleri sonucunda alınmıştı.