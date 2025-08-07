Ramaphosa ve Trump Gümrük Vergilerini Görüştü

JOHANNESBURG, 7 Ağustos (Xinhua) -- Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, çarşamba günü ABD Başkanı Donald Trump'la gümrük vergileri konusunda bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ramaphosa'nın Sözcüsü Vincent Magwenya perşembe günü yaptığı açıklamada, "ABD'nin an itibarıyla çeşitli ticaret müzakereleri yürüttüğünü dikkat alan iki lider, daha fazla görüşme yapma taahhüdünde bulundu. İki tarafın ticaret müzakereleri ekipleri daha detaylı görüşmelerde bulunacak" ifadelerini kullandı.

ABD, Güney Afrika'dan ithal ettiği ürünlere yüzde 30 gümrük vergisi uygulamaya hazırlanırken, iki ülke arasındaki görüşmeler sürüyor. Söz konusu oran, Sahra Altı Afrika ülkeleri arasında uygulanan en yüksek gümrük vergisi oranı olarak dikkat çekiyor.