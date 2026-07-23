Ramat Gan'da Sığınaklar Açıldı - Son Dakika
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Ramat Gan'da Sığınaklar Açıldı

23.07.2026 13:22
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İsrail'in Ramat Gan kentinde İran tehdidi nedeniyle belediye sığınakları halka açıldı.

İsrail'in orta kesimindeki Ramat Gan kentinde, İran'ın İsrail'e misilleme yapabileceği endişelerinin artması üzerine belediye sığınakları halka açıldı.

Ramat Gan Belediye Başkanı Carmel Shama-Hacohen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, değerlendirmelerinin hafta sonu İran'ın füze saldırıları yapabileceği yönünde olduğunu ifade etti.

Tehdidin artık göz ardı edilemeyecek boyutlara ulaştığını öne süren Shama-Hacohen, belediye sığınaklarını açık tutma kararı aldıklarını söyledi.

Ramat Gan Belediye Başkanı Shama-Hacohen, tüm binalardaki sığınakların da halka açılması için çağrıda bulunarak söz konusu adımın "tamamen tedbir" amacıyla atıldığını dile getirdi.

ABD saldırıları karşısında İran misillemelerini bazı Körfez ülkeleri ve Ürdün ile sınırlı tutarken, İsrail Ordusu İç Cephe Komutanlığı halka yönelik güvenlik talimatlarında herhangi bir değişikliğe gitmedi.

İsrail'de belediyeler yaptıkları değerlendirmeler ışığında kendi inisiyatifleriyle zaman zaman sığınakları açık tutma kararı alabiliyor.

İsrail basını, ABD'nin ilerleyen günlerde İran'a yönelik süren hava saldırılarının kapsamını genişletmeye hazırlandığını aktarıyor.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşı sonlandırmak için Washington ve Tahran, 14 Haziran'da İslamabad Mutabakatı imzalamış, mutabakatla nihai anlaşma için 60 günlük müzakere süresi öngörülmüştü.

Ancak ABD ordusu, 8 Temmuz'da İran'a karşı yeni saldırılar başlatmış, İran da bu saldırılara misilleme olarak komşu ülkelerdeki ABD üslerini hedef almaya başlamıştı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ramat Gan'da Sığınaklar Açıldı - Son Dakika

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