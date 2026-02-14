Ramazan Alışverişinde Zam Oranı Yüzde 50 - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ramazan Alışverişinde Zam Oranı Yüzde 50

14.02.2026 12:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'li Öztürk, geçen yılki ramazan alışverişinde ürün fiyatlarının yüzde 50 arttığını duyurdu.

Haber: Zehra DEĞİRMENCİ/ Kamera: Sibel KAHRAMAN

(BURSA) - CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, geçen yıl yaptığı ramazan alışverişini bu yıl aynı markette aynı ürünlerle tekrarladı. Geçen yıl 3 bin 954 lira tutan alışveriş bu yıl 5 bin 919 liraya mal oldu. Geçen sene bin 700 lira civarında olan pastırmanın 3 bin 500 liraya yükseldiğini ifade eden Öztürk, "Enflasyon yüzde 50. Vatandaşa yapılan zam yüzde 27. Emekliye yapılan zam ortada. Memura yapılan zam ise bunların çok daha altında. Diyorum ki TÜİK gel beraber alışveriş yapalım." dedi.

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, geçtiğimiz yıl ramazan ayı öncesi 15 Şubat'ta Bursa'da bir zincir markette yaptığı alışveriş ile bu yıl yaptığı alışverişi karşılaştırdı. Öztürk'ün alışveriş sepetinde kıyma, hurma, zeytin, peynir, yağ çeşitleri, makarna, bakliyat, un ve şeker gibi temel gıda ürünleri yer aldı.

Alışverişin ardından değerlendirmede bulunan CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, şöyle konuştu:

"Geçen sene 15 Şubat'ta ramazan alışverişi yaptığımız markette yine aynı alışverişi yaptık. Fişimiz elimizde. Aynı ürünlerin tamamını almaya çalıştık. O gün 3 bin 954 lira olan fişin bugünkü karşılığı 5 bin 919 lira. 300 liralık ürünü bulamadık. Aynı ürünleri birebir aldığımızda gördüğümüz ramazan alışverişimize gelen zam yüzde 49,70. TÜİK'in yıllık enflasyonu yüzde 30,69. ENAG kısmen bu enflasyonun biraz üzerinde ve yüzde 56,14. Belli ürünlerde, özellikle makarnada fiyatın çok artmadığını ama bir Türk kahvesinin bile artık iftardan sonra içilmesinin maliyetinin bir fincanın evde bile 15 lira olduğunu hesap ettik. Geçen sene özellikle pastırmaya bakmıştık. Pastırma bin 700 lira civarındaydı. Aynı pastırma 3 bin 500 lira olmuş."

"Ramazan'ın enflasyonu yüzde 50"

TÜİK'e sesleniyorum buradan. Masa başında detayını anlatmadığınız bir sepetle millete 'yüzde 30,9 enflasyon var' diyorsunuz. Biz de diyoruz ki TÜİK yetkililerine gelin beraber bizim geldiğimiz bir markette, üç harfli bir markette veya Tarım Kredi Kooperatiflerinin marketinde birlikte alışveriş yapalım ve rakamları karşılaştıralım. Burada çalışan arkadaşlar, sürekli buradaki ortamı ve fiyatları yaşayanlara sorduğumuzda yüzde 60-70 arasında yıllık fiyatlarda artış olduğunu söylüyorlar. Yani dolayısıyla ramazanın enflasyonu yüzde 50. Ocak ayı enflasyonunu hava şartlarına dayandıran, 'olumsuz hava koşulları nedeniyle yüzde 4,84 arttı' diyen Mehmet Şimşek'e bir kez daha buradan söylüyorum. Ocak ayında ne bekliyordunuz? Karın yağmamasını mı? Yağmurun yağmamasını mı? Şimdi de ramazan ayındayız, şubat ayında. Şubat ayının enflasyon rakamı yüksek çıktığında sakın ama sakın 'Ramazan olduğunu dikkate almadık, atladık' demeyin. Enflasyon yüzde 50. Vatandaşa yapılan zam yüzde 27. Emekliye yapılan zam ortada. Memura yapılan zam ise bunların çok daha altında. Diyorum ki TÜİK gel beraber alışveriş yapalım."

Alışverişe katılan CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz de şunları söyledi:

"Geçen sene de aynı tarihte aynı markette aynı ürünlerle alışveriş yapmıştık. O zamanki fiyatlarla şimdi karşılaştırdığımızda gerçekten enflasyonun bazı ürünlerde aslında yüzde 90-95 oranında zam olduğunu gördük. Bazı ürünlerde daha az zam olduğu için bunu yüzde 50 civarlarına indiriyor. Ama özellikle gıdada çok lazım olan insanların sağlıklarıyla ilgili, vitamin almasını, protein almasını gerektiren, vatandaşın asıl ihtiyaç duyduğu ürünler aslında daha fazla, yüzde 80-90 oranlarında artmış."

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Güncel, Zam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ramazan Alışverişinde Zam Oranı Yüzde 50 - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlk görev yerine giden imam büyük şaşkınlık yaşadı: Allah’ım burası neresi İlk görev yerine giden imam büyük şaşkınlık yaşadı: Allah'ım burası neresi
Cezaevindeki “Mardinli Marilyn Monroe“ tahliye edildi Cezaevindeki "Mardinli Marilyn Monroe" tahliye edildi
Sağlık ocağından dinleme cihazı çıktı Sağlık ocağından dinleme cihazı çıktı
Profesöre bak sen Belgesel çeken gazeteciyi böyle darbetti Profesöre bak sen! Belgesel çeken gazeteciyi böyle darbetti
Göçmenlerin geleneği ülkeyi bu hale getirdi Artık 6 bin TL cezası var Göçmenlerin geleneği ülkeyi bu hale getirdi! Artık 6 bin TL cezası var
İlçe ayakta Genç kadın evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu İlçe ayakta! Genç kadın evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

11:45
Evini satmak isteyenler dikkat: Yeni sistem yarından itibaren devreye giriyor
Evini satmak isteyenler dikkat: Yeni sistem yarından itibaren devreye giriyor
11:35
Bagajdan çalınan 30 milyon dolar İBB rüşvet soruşturmasına uzandı
Bagajdan çalınan 30 milyon dolar İBB rüşvet soruşturmasına uzandı
11:17
Feci son Tartıştığı kızın kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi
Feci son! Tartıştığı kızın kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi
10:36
Bu nasıl bir kar marjı 129 TL’ye satılan salatalığın alış fiyatı isyan ettirdi
Bu nasıl bir kar marjı? 129 TL'ye satılan salatalığın alış fiyatı isyan ettirdi
09:27
ABD’den masada barış, arka planda savaş hazırlığı: Haftalarca sürecek
ABD'den masada barış, arka planda savaş hazırlığı: Haftalarca sürecek
09:23
10 milyon kişiyi ilgilendiren müjde Ev hanımlarına emeklilik teklifi Meclis’te
10 milyon kişiyi ilgilendiren müjde! Ev hanımlarına emeklilik teklifi Meclis'te
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2026 12:41:23. #7.11#
SON DAKİKA: Ramazan Alışverişinde Zam Oranı Yüzde 50 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.