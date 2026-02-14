Ramazan Alışverişinde Zam Oranı Yüzde 50

Haber: Zehra DEĞİRMENCİ/ Kamera: Sibel KAHRAMAN

(BURSA) - CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, geçen yıl yaptığı ramazan alışverişini bu yıl aynı markette aynı ürünlerle tekrarladı. Geçen yıl 3 bin 954 lira tutan alışveriş bu yıl 5 bin 919 liraya mal oldu. Geçen sene bin 700 lira civarında olan pastırmanın 3 bin 500 liraya yükseldiğini ifade eden Öztürk, "Enflasyon yüzde 50. Vatandaşa yapılan zam yüzde 27. Emekliye yapılan zam ortada. Memura yapılan zam ise bunların çok daha altında. Diyorum ki TÜİK gel beraber alışveriş yapalım." dedi.

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, geçtiğimiz yıl ramazan ayı öncesi 15 Şubat'ta Bursa'da bir zincir markette yaptığı alışveriş ile bu yıl yaptığı alışverişi karşılaştırdı. Öztürk'ün alışveriş sepetinde kıyma, hurma, zeytin, peynir, yağ çeşitleri, makarna, bakliyat, un ve şeker gibi temel gıda ürünleri yer aldı.

Alışverişin ardından değerlendirmede bulunan CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, şöyle konuştu:

"Geçen sene 15 Şubat'ta ramazan alışverişi yaptığımız markette yine aynı alışverişi yaptık. Fişimiz elimizde. Aynı ürünlerin tamamını almaya çalıştık. O gün 3 bin 954 lira olan fişin bugünkü karşılığı 5 bin 919 lira. 300 liralık ürünü bulamadık. Aynı ürünleri birebir aldığımızda gördüğümüz ramazan alışverişimize gelen zam yüzde 49,70. TÜİK'in yıllık enflasyonu yüzde 30,69. ENAG kısmen bu enflasyonun biraz üzerinde ve yüzde 56,14. Belli ürünlerde, özellikle makarnada fiyatın çok artmadığını ama bir Türk kahvesinin bile artık iftardan sonra içilmesinin maliyetinin bir fincanın evde bile 15 lira olduğunu hesap ettik. Geçen sene özellikle pastırmaya bakmıştık. Pastırma bin 700 lira civarındaydı. Aynı pastırma 3 bin 500 lira olmuş."

"Ramazan'ın enflasyonu yüzde 50"

TÜİK'e sesleniyorum buradan. Masa başında detayını anlatmadığınız bir sepetle millete 'yüzde 30,9 enflasyon var' diyorsunuz. Biz de diyoruz ki TÜİK yetkililerine gelin beraber bizim geldiğimiz bir markette, üç harfli bir markette veya Tarım Kredi Kooperatiflerinin marketinde birlikte alışveriş yapalım ve rakamları karşılaştıralım. Burada çalışan arkadaşlar, sürekli buradaki ortamı ve fiyatları yaşayanlara sorduğumuzda yüzde 60-70 arasında yıllık fiyatlarda artış olduğunu söylüyorlar. Yani dolayısıyla ramazanın enflasyonu yüzde 50. Ocak ayı enflasyonunu hava şartlarına dayandıran, 'olumsuz hava koşulları nedeniyle yüzde 4,84 arttı' diyen Mehmet Şimşek'e bir kez daha buradan söylüyorum. Ocak ayında ne bekliyordunuz? Karın yağmamasını mı? Yağmurun yağmamasını mı? Şimdi de ramazan ayındayız, şubat ayında. Şubat ayının enflasyon rakamı yüksek çıktığında sakın ama sakın 'Ramazan olduğunu dikkate almadık, atladık' demeyin. Enflasyon yüzde 50. Vatandaşa yapılan zam yüzde 27. Emekliye yapılan zam ortada. Memura yapılan zam ise bunların çok daha altında. Diyorum ki TÜİK gel beraber alışveriş yapalım."

Alışverişe katılan CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz de şunları söyledi:

"Geçen sene de aynı tarihte aynı markette aynı ürünlerle alışveriş yapmıştık. O zamanki fiyatlarla şimdi karşılaştırdığımızda gerçekten enflasyonun bazı ürünlerde aslında yüzde 90-95 oranında zam olduğunu gördük. Bazı ürünlerde daha az zam olduğu için bunu yüzde 50 civarlarına indiriyor. Ama özellikle gıdada çok lazım olan insanların sağlıklarıyla ilgili, vitamin almasını, protein almasını gerektiren, vatandaşın asıl ihtiyaç duyduğu ürünler aslında daha fazla, yüzde 80-90 oranlarında artmış."