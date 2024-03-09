Karaman İl Sağlık Müdürü Mehmet Serkan Yurdakul, yaklaşan ramazan ayı dolayısıyla sağlıklı beslenme konusunda tavsiyelerde bulundu.
Yurdakul, yaptığı yazılı açıklamada, iftar ve sahur menüleri hazırlanırken titizlikle hareket edilmesini, yeterli ve dengeli beslenmenin sürdürülebilmesi için sahurun atlanmaması gerektiğini vurguladı.
Sahurda sadece su içilmesinin yeterli olmadığını belirten Yurdakul, şunları kaydetti:
"Çünkü bu beslenme şekli yaklaşık 16-17 saat süren oruç açlığı süresini 20 saate çıkartıyor. Bu da açlık kan şekerinin daha erken düşmesine ve hayat kalitesinin azalmasına sebep olmakta. Sahurda süt, yoğurt, peynir, yumurta, tam tahıllı ekmekler gibi besinlerden oluşan hafif bir kahvaltı yapılabilir ya da çorba, zeytinyağlı yemekler, yoğurt ve salatadan oluşan bir öğün tercih edilebilir. İftarda kan şekeri çok düşük olduğundan kısa sürede çok miktarda besin tüketme isteği doğmaktadır. Yapılan en büyük hatalardan birisi de çok hızlı şekilde, çok yüksek miktarda besin tüketmektir. Beyin doyma emrini yemekten 15-20 dakika sonra verir. Çok hızlı yemek yendiğinde bu süre zarfında fazla miktarda, enerjisi yüksek besinler yenilir ve bu durum hem sağlık açısından risk oluşturabilir hem de ilerleyen günlerde kilo alımına zemin hazırlayabilir."
Son Dakika › Güncel › Karaman İl Sağlık Müdürü Ramazan Ayında Sağlıklı Beslenme Tavsiyeleri Verdi - Son Dakika
Kastamonu'nun yüksek rakımlı noktalarında kar kalınlığı yer yer 10 santimetreyi buldu. Ilgaz Dağı ve çevresinin yanı sıra Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerini il merkezine bağlayan Yaralıgöz Geçidi'nde kar yağışı etkili oluyor. Karayolları ekipleri, ilçelerin il merkezine bağlantısının sağlandığı kara yollarını açık tutmak için karla mücadele çalışmalarını yoğunlaştırdı.
EMS Yapı Sivasspor'un teknik direktörü Bülent Uygun, Corendon Alanyaspor'a mağlup oldukları maçın ardından üzüntülerini dile getirdi. Uygun, iyi oynamalarına rağmen mağlubiyetin üzücü olduğunu belirtirken, hakem Ali Şansalan'ın tutumuyla ilgili eleştirilerde bulundu.
Melikgazi Belediyesi, 16 kırsal mahallede tarıma ve çiftçilere destek olmak için 21 bin adet meyve fidanı dağıtıyor. Tarım İl Müdürlüğü'nün desteği ile 5 kırsal mahallede 16 adet kapama meyve bahçesi yapılacak.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bir apartmanın uçan çatısı park halindeki otomobilin üzerine düştü. Karaağaç Mahallesi'nde meydana gelen olayda, fırtına nedeniyle otomobil ve bazı evler zarar gördü. Olay anı, bir sitenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, Boyabat ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 gram metamfetamin ve 1 adet sentetik hap ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli şahıs yakalanarak adli işlemlere başlandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?