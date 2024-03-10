Ramazan Ayının İlk Pideleri Tezgahta Yerini Aldı

Ramazan ayının ilk pideleri tezgahta yerini aldı
KARABÜK - Bu gece ilk sahur ile başlayacak ramazan ayının ilk pideleri tezgahlarda yerini almaya başladı.
Ramazan ayının vazgeçilmezi olan ve sofraları süsleyen ilk ramazan pideleri tezgahlarda yerini aldı. Karabük'ün Safranbolu ilçesinde fırıncılar ilk ramazan pidelerini çıkarırken, sade pide 15 TL, yumurtalı pide ise 20 TL'den satılmaya başlandı.
Fırıncılar ramazan boyunca vatandaşların yoğun ilgisini beklerken, pide ile birlikte göbü tabir edilen ekmek de çıkarılıyor. Kalenderler Ekmek Fırını tezgahtarı Cengiz Yıldırım, ramazanın ilk pidelerini çıkardıklarını belirtti. Yıldırım, "Bu gece ilk sahurla birlikte ramazan ayı başlıyor. Biz de ilk ramazan pidelerimizi çıkardık. Sade pideyi 15 TL, yumurtalı pideyi ise 20 TL'den satıyoruz. Geçen yıl vatandaşların yoğun bir ilgisi vardı. Bu yıl ilgi bekliyoruz" dedi.
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